На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
00:52 • 8526 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 14812 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45 • 30143 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 34092 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 36969 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 54158 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 64392 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 60560 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29518 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
Трамп підписав указ про визнання руху "Антифа" терористичною організацією

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Дональд Трамп підписав указ, який визначає "Антифа" як "внутрішню терористичну організацію", покладаючи на неї провину за "радикальне ліве політичне насильство". Експерти ставлять під сумнів повноваження президента, оскільки у США немає юридичних механізмів для визнання внутрішніх груп терористичними.

Трамп підписав указ про визнання руху "Антифа" терористичною організацією

У понеділок Дональд Трамп підписав указ, який визначає "Антифа" як "внутрішню терористичну організацію". Про це повідомляє Guardian, пише УНН.

Антифа - це мілітаристське, анархістське утворення, яке відкрито закликає до повалення уряду Сполучених Штатів, правоохоронних органів та нашої правової системи

- йдеться в указі.

Цей крок було зроблено після вбивства ультраправого коментатора Чарлі Кірка в штаті Юта. Трамп поклав провину на "радикальне ліве політичне насильство", заявивши, що воно є "безпосередньо відповідальним за тероризм, який ми зараз спостерігаємо в нашій країні, і це має негайно припинитися".

Як зазначає видання на цей момент не було представлено жодних доказів, які б пов’язували підозрюваного у вбивстві Кірка з антифою.

Однак деякі експерти з питань екстремізму ставлять під сумнів повноваження президента робити таке оголошення. На відміну від іноземних терористичних організацій, як-от Ісламська держава, у США не існує юридичних механізмів для визнання внутрішніх груп терористичними організаціями — через Першу поправку до Конституції, яка забороняє криміналізацію політичних ідеологій.

Трамп заявив, що визнає рух "Антифа" терористичною організацією18.09.25, 10:56 • 3126 переглядiв

У зв’язку з цим Гайді Біріх, співзасновниця проєкту Global Project Against Hate and Extremism, яка виступала в Конгресі як експерт із питань ненависті та екстремізму, заявила, що цей крок є "абсурдним з самого початку" і що заява Трампа "не має жодних юридичних чи фактичних підстав".

У США не існує списку внутрішніх терористичних організацій". "Існує механізм визнання іноземних організацій терористичними, і тоді можуть бути застосовані юридичні важелі, зокрема заборона матеріальної підтримки. Але на внутрішньому рівні такого механізму не існує, і немає зрозумілого способу застосувати це до антифи

- сказала Біріх.

Вона також додала, що антифа - це не організація з ієрархією чи членськими внесками, тож незрозуміло, як її взагалі можна визнати терористичною організацією, "якщо тільки не буде запропоновано нове законодавство або Трамп не вигадає якийсь позаправовий механізм, який я навіть уявити не можу".

Доповнення

"Антифа" — скорочення від "антифашисти" — діє як децентралізована мережа вуличних активістів, що закривають обличчя, а не як формальна організація з керівництвом чи членськими списками. Колишній директор ФБР Крістофер Рей послідовно характеризував її як "рух або ідеологію", а не організацію, яку можна формально оголосити терористичною.

Це вже друга спроба Трампа оголосити антифу терористичною організацією. Під час протестів у 2020 році після вбивства Джорджа Флойда він написав: "Сполучені Штати Америки оголосять ANTIFA терористичною організацією". Жодних формальних дій тоді не було вжито.

І хоча Трамп, ймовірно, не зможе формально надати антифі такий статус, адміністрація може зосередитися на розслідуванні діяльності осіб, що пов'язують себе з антифою, що може призвести до частіших арештів за чинними кримінальними статтями.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня, консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Засновника Turning Point USA поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

16 вересня Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинувачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.

Ольга Розгон

