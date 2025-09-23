Трамп підписав указ про визнання руху "Антифа" терористичною організацією

У понеділок Дональд Трамп підписав указ, який визначає "Антифа" як "внутрішню терористичну організацію". Про це повідомляє Guardian, пише УНН.

Антифа - це мілітаристське, анархістське утворення, яке відкрито закликає до повалення уряду Сполучених Штатів, правоохоронних органів та нашої правової системи - йдеться в указі.

Цей крок було зроблено після вбивства ультраправого коментатора Чарлі Кірка в штаті Юта. Трамп поклав провину на "радикальне ліве політичне насильство", заявивши, що воно є "безпосередньо відповідальним за тероризм, який ми зараз спостерігаємо в нашій країні, і це має негайно припинитися".

Як зазначає видання на цей момент не було представлено жодних доказів, які б пов’язували підозрюваного у вбивстві Кірка з антифою.

Однак деякі експерти з питань екстремізму ставлять під сумнів повноваження президента робити таке оголошення. На відміну від іноземних терористичних організацій, як-от Ісламська держава, у США не існує юридичних механізмів для визнання внутрішніх груп терористичними організаціями — через Першу поправку до Конституції, яка забороняє криміналізацію політичних ідеологій.

Трамп заявив, що визнає рух "Антифа" терористичною організацією

У зв’язку з цим Гайді Біріх, співзасновниця проєкту Global Project Against Hate and Extremism, яка виступала в Конгресі як експерт із питань ненависті та екстремізму, заявила, що цей крок є "абсурдним з самого початку" і що заява Трампа "не має жодних юридичних чи фактичних підстав".

У США не існує списку внутрішніх терористичних організацій". "Існує механізм визнання іноземних організацій терористичними, і тоді можуть бути застосовані юридичні важелі, зокрема заборона матеріальної підтримки. Але на внутрішньому рівні такого механізму не існує, і немає зрозумілого способу застосувати це до антифи - сказала Біріх.

Вона також додала, що антифа - це не організація з ієрархією чи членськими внесками, тож незрозуміло, як її взагалі можна визнати терористичною організацією, "якщо тільки не буде запропоновано нове законодавство або Трамп не вигадає якийсь позаправовий механізм, який я навіть уявити не можу".

Доповнення

"Антифа" — скорочення від "антифашисти" — діє як децентралізована мережа вуличних активістів, що закривають обличчя, а не як формальна організація з керівництвом чи членськими списками. Колишній директор ФБР Крістофер Рей послідовно характеризував її як "рух або ідеологію", а не організацію, яку можна формально оголосити терористичною.

Це вже друга спроба Трампа оголосити антифу терористичною організацією. Під час протестів у 2020 році після вбивства Джорджа Флойда він написав: "Сполучені Штати Америки оголосять ANTIFA терористичною організацією". Жодних формальних дій тоді не було вжито.

І хоча Трамп, ймовірно, не зможе формально надати антифі такий статус, адміністрація може зосередитися на розслідуванні діяльності осіб, що пов'язують себе з антифою, що може призвести до частіших арештів за чинними кримінальними статтями.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня, консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Засновника Turning Point USA поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

16 вересня Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинувачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари.