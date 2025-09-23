Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией

В понедельник Дональд Трамп подписал указ, определяющий "Антифа" как "внутреннюю террористическую организацию". Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.

Антифа — это милитаристское, анархистское образование, которое открыто призывает к свержению правительства Соединенных Штатов, правоохранительных органов и нашей правовой системы - говорится в указе.

Этот шаг был сделан после убийства ультраправого комментатора Чарли Кирка в штате Юта. Трамп возложил вину на "радикальное левое политическое насилие", заявив, что оно "непосредственно ответственно за терроризм, который мы сейчас наблюдаем в нашей стране, и это должно немедленно прекратиться".

Как отмечает издание, на данный момент не было представлено никаких доказательств, которые бы связывали подозреваемого в убийстве Кирка с антифой.

Однако некоторые эксперты по вопросам экстремизма ставят под сомнение полномочия президента делать такое объявление. В отличие от иностранных террористических организаций, таких как Исламское государство, в США не существует юридических механизмов для признания внутренних групп террористическими организациями — из-за Первой поправки к Конституции, которая запрещает криминализацию политических идеологий.

Трамп заявил, что признает движение "Антифа" террористической организацией

В связи с этим Хайди Бирих, соучредительница проекта Global Project Against Hate and Extremism, которая выступала в Конгрессе как эксперт по вопросам ненависти и экстремизма, заявила, что этот шаг является "абсурдным с самого начала" и что заявление Трампа "не имеет никаких юридических или фактических оснований".

В США не существует списка внутренних террористических организаций". "Существует механизм признания иностранных организаций террористическими, и тогда могут быть применены юридические рычаги, в частности запрет материальной поддержки. Но на внутреннем уровне такого механизма не существует, и нет понятного способа применить это к антифе - сказала Бирих.

Она также добавила, что антифа — это не организация с иерархией или членскими взносами, поэтому непонятно, как ее вообще можно признать террористической организацией, "если только не будет предложено новое законодательство или Трамп не придумает какой-то внеправовой механизм, который я даже представить не могу".

Дополнение

"Антифа" — сокращение от "антифашисты" — действует как децентрализованная сеть уличных активистов, закрывающих лица, а не как формальная организация с руководством или членскими списками. Бывший директор ФБР Кристофер Рэй последовательно характеризовал ее как "движение или идеологию", а не организацию, которую можно формально объявить террористической.

Это уже вторая попытка Трампа объявить антифу террористической организацией. Во время протестов в 2020 году после убийства Джорджа Флойда он написал: "Соединенные Штаты Америки объявят ANTIFA террористической организацией". Никаких формальных действий тогда не было предпринято.

И хотя Трамп, вероятно, не сможет формально придать антифе такой статус, администрация может сосредоточиться на расследовании деятельности лиц, связывающих себя с антифой, что может привести к более частым арестам по действующим уголовным статьям.

Напомним

В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения. Основателя Turning Point USA ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

16 сентября Тайлеру Робинсону предъявили официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет требовать смертной казни.