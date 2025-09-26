Вслед за США: Венгрия признала движение "Антифа" террористами - Орбан
Киев • УНН
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что "пришло время подавить политику насилия в зародыше".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил движение "Антифа" террористической организацией. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
Венгерский премьер заявил, что его страна "долгое время была островком мира, но сейчас насилие и ненависть стучатся в наши двери".
По словам Орбана, "следует подавить политику насилия в зародыше, если хотим сохранить мир в Венгрии".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о признании движения "Антифа" террористической организацией. Это произошло на фоне того, как Белый дом начинает выполнять свое обещание расследовать то, что он называет "левым экстремизмом" после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.
Позже Дональд Трамп официально подписал указ о признании движения "Антифа" "внутренней террористической организацией". Документ возлагает на нее вину за "радикальное левое политическое насилие".