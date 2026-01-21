$43.180.08
15:14 • 5512 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 11648 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 11094 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 21503 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 27606 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 18804 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20547 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38372 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57577 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49602 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Скасування домашнього арешту для Труханова: прокуратура визначається з можливістю оскарження рішення суду

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Прокуратура визначиться з оскарженням скасування домашнього арешту екс-меру Одеси Геннадію Труханову після вивчення повного тексту судової ухвали. Раніше суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання, знявши електронний браслет.

Скасування домашнього арешту для Труханова: прокуратура визначається з можливістю оскарження рішення суду

Рішення про можливість оскарження ухвали Печерського районного суду столиці про скасування домашнього арешту для екс-мера Одеси Геннадія Труханова, буде ухвалене після вивчення повного текста судової ухвали. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Наразі прокуратура ще не отримала повний текст ухвали.

Станом на цей час Офіс Генерального прокурора не отримав повного тексту ухвали суду. Питання щодо її оскарження буде вирішено після ознайомлення з мотивувальною частиною судового рішення

- повідомили в ОГП.

Нагадаємо

Раніше зʼявилася інформація, що ухвалою Печерського райсуду Труханову змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобовʼязання. Також з Труханова зняли електронний браслет.

Екс-мер перебував під домашнім арештом у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Геннадій Труханов
Дощі в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Одеса