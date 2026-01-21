Скасування домашнього арешту для Труханова: прокуратура визначається з можливістю оскарження рішення суду

Рішення про можливість оскарження ухвали Печерського районного суду столиці про скасування домашнього арешту для екс-мера Одеси Геннадія Труханова, буде ухвалене після вивчення повного текста судової ухвали. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Наразі прокуратура ще не отримала повний текст ухвали.

Станом на цей час Офіс Генерального прокурора не отримав повного тексту ухвали суду. Питання щодо її оскарження буде вирішено після ознайомлення з мотивувальною частиною судового рішення - повідомили в ОГП.

Нагадаємо

Раніше зʼявилася інформація, що ухвалою Печерського райсуду Труханову змінено запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобовʼязання. Також з Труханова зняли електронний браслет.

Екс-мер перебував під домашнім арештом у справі про службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди 30 вересня.

Слідство вважає, що Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування інженерних мереж міста. Попри багаторічні проблеми з підтопленнями, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем, а у день стихії не організував оповіщення населення.