Отмена домашнего ареста для Труханова: прокуратура определяется с возможностью обжалования решения суда
Киев • УНН
Прокуратура определится с обжалованием отмены домашнего ареста экс-мэру Одессы Геннадию Труханову после изучения полного текста судебного определения. Ранее суд изменил меру пресечения на личное обязательство, сняв электронный браслет.
Решение о возможности обжалования определения Печерского районного суда столицы об отмене домашнего ареста для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова будет принято после изучения полного текста судебного определения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Подробности
В настоящее время прокуратура еще не получила полный текст определения.
По состоянию на это время Офис Генерального прокурора не получил полного текста определения суда. Вопрос о его обжаловании будет решен после ознакомления с мотивировочной частью судебного решения
Напомним
Ранее появилась информация, что определением Печерского райсуда Труханову изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Также с Труханова сняли электронный браслет.
Экс-мэр находился под домашним арестом по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.
Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.