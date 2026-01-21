Отмена домашнего ареста для Труханова: прокуратура определяется с возможностью обжалования решения суда

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 5852 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 12123 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 11370 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 21881 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 27904 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 18866 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 20592 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38397 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57614 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49641 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почти 400 миллионеров призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых - The Guardian21 января, 07:42 • 3480 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 23804 просмотра
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 4426 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 7784 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 21751 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 12112 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 21870 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 21784 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 27893 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 47810 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Давос
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 1838 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 21784 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 26759 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 23780 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 29677 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times

Отмена домашнего ареста для Труханова: прокуратура определяется с возможностью обжалования решения суда

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Прокуратура определится с обжалованием отмены домашнего ареста экс-мэру Одессы Геннадию Труханову после изучения полного текста судебного определения. Ранее суд изменил меру пресечения на личное обязательство, сняв электронный браслет.

Отмена домашнего ареста для Труханова: прокуратура определяется с возможностью обжалования решения суда

Решение о возможности обжалования определения Печерского районного суда столицы об отмене домашнего ареста для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова будет принято после изучения полного текста судебного определения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Подробности

В настоящее время прокуратура еще не получила полный текст определения.

По состоянию на это время Офис Генерального прокурора не получил полного текста определения суда. Вопрос о его обжаловании будет решен после ознакомления с мотивировочной частью судебного решения

- сообщили в ОГП.

Напомним

Ранее появилась информация, что определением Печерского райсуда Труханову изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Также с Труханова сняли электронный браслет.

Экс-мэр находился под домашним арестом по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.

Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Геннадий Труханов
Дожди в Украине
Генеральный прокурор Украины
Одесса