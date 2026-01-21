Отмена домашнего ареста для Труханова: прокуратура определяется с возможностью обжалования решения суда

Решение о возможности обжалования определения Печерского районного суда столицы об отмене домашнего ареста для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова будет принято после изучения полного текста судебного определения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Подробности

В настоящее время прокуратура еще не получила полный текст определения.

По состоянию на это время Офис Генерального прокурора не получил полного текста определения суда. Вопрос о его обжаловании будет решен после ознакомления с мотивировочной частью судебного решения - сообщили в ОГП.

Напомним

Ранее появилась информация, что определением Печерского райсуда Труханову изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Также с Труханова сняли электронный браслет.

Экс-мэр находился под домашним арестом по делу о служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды 30 сентября.

Следствие считает, что Труханов ненадлежащим образом исполнял обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Несмотря на многолетние проблемы с подтоплениями, он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем, а в день стихии не организовал оповещение населения.