Скандал у ДПС: в.о. заступника голови підозрюють у недоброчесності та недостовірному декларуванні

Виконуючого обов’язки заступника голови Державної податкової служби України (ДПС) Євгенія Сокура підозрюють у серйозних порушеннях, що ставлять під сумнів його доброчесність та відповідність займаній посаді. Зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить перевірку щодо декларування ймовірно недостовірних даних одним із головних податківців країни, пише УНН.

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Адвокат АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко пояснив, що чиновники повинні вказувати в декларації не лише членів сімʼї – дружину чи чоловіка та дітей, але й своїх співмешканців.

Закон України "Про запобігання корупції" вимагає від державних службовців декларування не лише їхнього особистого майна та доходів, але й майна та доходів членів їхньої сім'ї, до яких належать також особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки (ст. 1 Закону). Якщо Сокур Євгеній проживає зі співмешканкою з 2016 року, але не вказав ці дані у своїх деклараціях, це може бути порушенням законодавства щодо фінансового контролю, - зазначив Касьяненко.

Юристи, опитані УНН, зазначають, що у разі виявлення неспівпадінь способу життя Сокура із задекларованими даними, йому може загрожувати адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

Зокрема, у разі виявлення недостовірних даних у декларації Сокура на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (близько 268 400 – 1 342 000 грн на 2024 рік), передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 42 500 грн.

Якщо ж недостовірні відомості у декларації стосуються суми понад 500 прожиткових мінімумів (близько 1 342 000 грн), то за це передбачена кримінальна відповідальність згідно зі ст. 366-2 Кримінального кодексу України — подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Санкція цієї статті передбачає штраф від 42 500 до 51 000 грн, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Ще одним важливим підґрунтям для сумнівів у доброчесності одного з головних податківців України є той факт, що Сокур, за повідомленнями ЗМІ, скористався механізмом так званої нульової декларації, який був запроваджений для легалізації раніше незадекларованих активів. Цей механізм дозволив йому легалізувати 2,5 млн грн, походження яких він не міг пояснити. Відсутність прозорого пояснення джерела цих коштів викликає ще більші підозри щодо їхнього законного походження.

Не додає впевненості у доброчесності чиновника й кримінальне провадження, яке було відкрите Державним бюро розслідувань 4 листопада 2022 року за ч.3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків).

Йшлося про ймовірне перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. Наразі доля цього кримінального провадження достеменно не відома.

Недоброчесність та сумнівні дії з боку посадовця високого рівня, який керує однією з ключових державних структур, можуть підірвати довіру громадськості до податкової системи в цілому. Якщо факти про зловживання підтвердяться, Євгеній Сокур не має права залишатися на посаді, яка передбачає дотримання найвищих стандартів етики та прозорості, а його подальше перебування на цій посаді нестиме загрозу для іміджу та функціонування ДПС.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.