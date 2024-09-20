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Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 07:24  •  36741 просмотра

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НАПК проверяет декларацию Евгения Сокура из-за возможного сокрытия данных о сожительнице. Ему грозит административная или уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

Исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Евгения Сокура подозревают в серьезных нарушениях, которые ставят под сомнение его добродетель и соответствие занимаемой должности. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проводит проверку относительно декларирования вероятно недостоверных данных одним из главных налоговиков страны, пишет УНН.

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя главы Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные.  В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко пояснил, что чиновники должны указывать в декларации не только членов семьи - жену или мужа и детей, но и своих сожителей.

Закон Украины "О предотвращении коррупции" требует от государственных служащих декларирования не только их личного имущества и доходов, но и имущества и доходов членов их семьи, к которым относятся также лица, которые совместно проживают, ведут совместный быт и имеют взаимные права и обязанности (ст. 1 Закона). Если Сокур Евгений проживает с сожительницей с 2016 года, но не указал эти данные в своих декларациях, это может быть нарушением законодательства о финансовом контроле,

- отметил Касьяненко.

Юристы, опрошенные УНН, отмечают, что в случае выявления несовпадений образа жизни Сокура с задекларированными данными, ему может грозить административная и даже уголовная ответственность.

В частности, в случае выявления недостоверных данных в декларации Сокура на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (около 268 400 - 1 342 000 грн на 2024 год), предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 42 500 грн.

Если же недостоверные сведения в декларации касаются суммы более 500 прожиточных минимумов (около 1 342 000 грн), то за это предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - представление заведомо недостоверных сведений в декларации. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 42 500 до 51 000 грн, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Еще одним важным основанием для сомнений в добропорядочности одного из главных налоговиков Украины является тот факт, что Сокур, по сообщениям СМИ, воспользовался механизмом так называемой нулевой декларации, который был введен для легализации ранее незадекларированных активов. Этот механизм позволил ему легализовать 2,5 млн грн, происхождение которых он не мог объяснить. Отсутствие прозрачного объяснения источника этих средств вызывает еще большие подозрения относительно их законного происхождения.

Не добавляет уверенности в добропорядочности чиновника и уголовное производство, которое было открыто Государственным бюро расследований 4 ноября 2022 года по ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что привело к тяжелым последствиям).

Речь шла о вероятном превышении служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. Сейчас судьба этого уголовного производства точно не известна.

Недобропорядочность и сомнительные действия со стороны чиновника высокого уровня, который руководит одной из ключевых государственных структур, могут подорвать доверие общественности к налоговой системе в целом. Если факты о злоупотреблениях подтвердятся, Евгений Сокур не имеет права оставаться на должности, которая предусматривает соблюдение высоких стандартов этики и прозрачности, а его дальнейшее пребывание на этой должности будет нести угрозу для имиджа и функционирования ГНС.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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