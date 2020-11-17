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Ситуація з КСУ: у НАЗК заявили про цілу низку осіб, що намагаються скасувати вироки ВАКС

Ситуація з КСУ: у НАЗК заявили про цілу низку осіб, що намагаються скасувати вироки ВАКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Наразі низка визнаних винними осіб намагаються оскаржити вироки Вищого антикорупційного суду за статтею 366–1 ККУ щодо завідомо недостовірних відомостей у декларації. Про це йдеться в заяві НАЗК у відповідь на рішення ВАКС скасувати вирок щодо колишньої судді Апеляційного суду Дніпропетровщини Надії Посунся через рішення КСУ, передає УНН.

“Наразі намагаються оскаржити вироки за статтею 366–1 ККУ й інші визнані винними особи. Йдеться про ще одну колишню суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області та колишнього директора ДП „Львівський бронетанковий завод“, яких ВАКС визнав винними в умисному неподанні декларацій та декларуванні недостовірної інформації”, — повідомили в НАЗК.

Так, за даними агенції, колишній директор ДП “Львівський бронетанковий завод” Роман Тимків, згідно із вироком, у деклараціях за 2017–2018 роки не вказав компанію “Aventa Investment Limited” (Беліз) зі статутним капіталом 50 000 доларів США та квартиру у Відні (Австрія), яка належить його дружині. Загальна сума недостовірних відомостей складає 4 653 814 грн.

У ході розгляду кримінального провадження він визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, зазначають у НАЗК, але після ухвалення рішення КСУ чоловік подав заяву про перегляд судового рішення за виключними обставинами.

Крім того зазначається, що ще одна колишня суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області — Зоя Пономарь — 5 листопада звернулася до ВАКС із заявою про перегляд вироку щодо неї.

За даними НАЗК, 28 травня 2020 року суд визнав її виною в умисному неподанні декларацій за 2017–2018 роки (ст. 366–1 КК України). Засідання ВАКС щодо перегляду вироку стосовно директора “Львівського бронетанкового заводу” відбудеться 19 листопада о 9:00, щодо колишньої судді Апеляційного суду Дніпропетровської області — 26 листопада о 13:30.

“Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях за попередні роки, наразі неможливо. З травня 2020 року Національне агентство встановило ознаки декларування недостовірної інформації в 97 деклараціях. Загалом із 2015 року було зареєстровано 4712 кримінальних проваджень про брехню в деклараціях, з яких 1239 було надіслано до суду з обвинувальним актом. Усі справи, у яких суд ще не прийняв рішення, будуть закриті”, — наголошують у заяві.

Нагадаємо, 17 листопада Вищий антикорупційний суд скасував вирок судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся, яка обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларації через рішення Конституційного суду України.

Так, у жовтні Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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