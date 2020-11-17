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Ситуация с КСУ: в НАПК заявили о целом ряде лиц, пытающихся отменить приговоры ВАКС

Ситуация с КСУ: в НАПК заявили о целом ряде лиц, пытающихся отменить приговоры ВАКС

Киев  •  УНН

 • 25325 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сейчас ряд признанных виновными лиц пытаются обжаловать приговоры Высшего антикоррупционного суда по статье 366-1 УК по заведомо недостоверных сведений в декларации. Об этом говорится в заявлении НАПК в ответ на решение ВАКС отменить приговор в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся из-за решения КСУ, передает УНН.

"Сейчас пытаются обжаловать приговоры по статье 366-1 УК и другие признанные виновными лица. Речь идет о еще одной бывшей судье Апелляционного суда Днепропетровской области и бывшем директоре ГП "Львовский бронетанковый завод", которых ВАКС признал виновными в умышленном непредставлении деклараций и декларировании недостоверной информации", - сообщили в НАПК.

Так, по данным агентства, бывший директор ГП "Львовский бронетанковый завод" Роман Тымкив, согласно приговору, в декларациях за 2017-2018 годы не указал компанию "Aventa Investment Limited" (Белиз) с уставным капиталом 50 тыс. долларов и квартиру в Вене (Австрия), которая принадлежит его жене. Общая сумма недостоверных сведений составляет 4653814 грн.

В ходе рассмотрения уголовного производства он признал свою виновность в совершении уголовного преступления, отмечают в НАПК, но после принятия решения КСУ мужчина подал заявление о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам.

Кроме того отмечается, что еще одна бывшая судья Апелляционного суда Днепропетровской области - Зоя Пономарь - 5 ноября обратилась в ВАКС с заявлением о пересмотре приговора в отношении него.

По данным НАПК, 28 мая 2020 год суд признал ее виновной в умышленном непредставлении деклараций за 2017-2018 годы (ст. 366-1 УК Украины). Заседание ВАКС по пересмотру приговора в отношении директора "Львовского бронетанкового завода" состоится 19 ноября в 9:00, в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Днепропетровской области - 26 ноября в 13:30.

"Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно. С мая 2020 года Национальное агентство установило признаки декларирования недостоверной информации в 97 декларациях. Всего с 2015 года было зарегистрировано 4712 уголовных производств о лжи в декларациях, из которых 1239 были направлены в суд с обвинительным актом. Все дела, в которых суд еще не принял решение, будут закрыты", - отмечают в заявлении.

Напомним, 17 ноября Высший антикоррупционный суд отменил приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении электронной декларации из-за решения Конституционного суда Украины.

Так, в октябре Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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