ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду

“Сьогодні колегія суддів була змушена скасувати проголошений раніше вирок судді Апеляційного суду Дніпропетровщини через відповідне рішення КСУ”, — сказала Чемерис.

Зазначимо, що це був перший вирок ВАКС в історії.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Вищим антикорупційним судом оголошено обвинувальний вирок судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся за фактом неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”.

Раніше Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.