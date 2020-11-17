ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения Конституционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отменил приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении электронной декларации из-за решения Конституционного суда Украины. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
"Сегодня коллегия судей была вынуждена отменить провозглашенный ранее приговор судьи Апелляционного суда Днепропетровской области из-за соответствующего решения КСУ", - сказала Чемерис.
Отметим, что это был первый приговор ВАКС в истории.
Напомним, в октябре 2019 года Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".
Ранее Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.