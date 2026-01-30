$42.850.08
Сі Цзіньпін розкритикував Трампа за дестабілізацію світового порядку

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розкритикував президента США Дональда Трампа за дестабілізацію світового порядку та ризик переходу до "закону джунглів". Заява пролунала під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Сі Цзіньпін розкритикував Трампа за дестабілізацію світового порядку

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розкритикував президента США Дональда Трампа за дестабілізацію світового порядку і ризик переходу до "закону джунглів". Про це повідомляє УНН з посланням на Daily Mail.

Деталі

Ця заява пролунала під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сі Цзіньпін заявив, що поточна ситуація є нестабільною і "може перерости в закон джунглів, якщо великі держави не будуть дотримуватися міжнародного права".

Примітно, що лідер Китаю не називав Трампа на ім'я через торгівельні тарифи з боку США проти Китаю. Попри це Трамп має намір відвідати Пекін у квітні, а пізніше цього року має відбутися візит китайського лідера у Вашингтон.

Також Сі Цзіньпін зазначив, що діалог між Великою Британією та Китаєм є "надзвичайно важливим заради миру та стабільності у світі та заради економік та народів двох країн".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо зміцнення економічних зв'язків із Китаєм. Він назвав це "дуже небезпечною" стратегією.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки