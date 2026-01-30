Сі Цзіньпін розкритикував Трампа за дестабілізацію світового порядку

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розкритикував президента США Дональда Трампа за дестабілізацію світового порядку і ризик переходу до "закону джунглів". Про це повідомляє УНН з посланням на Daily Mail.

Деталі

Ця заява пролунала під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сі Цзіньпін заявив, що поточна ситуація є нестабільною і "може перерости в закон джунглів, якщо великі держави не будуть дотримуватися міжнародного права".

Примітно, що лідер Китаю не називав Трампа на ім'я через торгівельні тарифи з боку США проти Китаю. Попри це Трамп має намір відвідати Пекін у квітні, а пізніше цього року має відбутися візит китайського лідера у Вашингтон.

Також Сі Цзіньпін зазначив, що діалог між Великою Британією та Китаєм є "надзвичайно важливим заради миру та стабільності у світі та заради економік та народів двох країн".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо зміцнення економічних зв'язків із Китаєм. Він назвав це "дуже небезпечною" стратегією.