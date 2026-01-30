$42.850.08
Си Цзиньпин раскритиковал Трампа за дестабилизацию мирового порядка

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Лидер Китая Си Цзиньпин раскритиковал президента США Дональда Трампа за дестабилизацию мирового порядка и риск перехода к «закону джунглей». Заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Си Цзиньпин раскритиковал Трампа за дестабилизацию мирового порядка

Лидер Китая Си Цзиньпин раскритиковал президента США Дональда Трампа за дестабилизацию мирового порядка и риск перехода к "закону джунглей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Си Цзиньпин заявил, что текущая ситуация нестабильна и "может перерасти в закон джунглей, если великие державы не будут соблюдать международное право".

Примечательно, что лидер Китая не называл Трампа по имени из-за торговых тарифов со стороны США против Китая. Несмотря на это, Трамп намерен посетить Пекин в апреле, а позже в этом году должен состояться визит китайского лидера в Вашингтон.

Также Си Цзиньпин отметил, что диалог между Великобританией и Китаем "чрезвычайно важен для мира и стабильности в мире, а также для экономик и народов двух стран".

Напомним

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Великобритании по укреплению экономических связей с Китаем. Он назвал это "очень опасной" стратегией.

Евгений Устименко

