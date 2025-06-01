Швеція збільшить витрати на оборону до 5% ВВП, відповідно до підвищення мінімальної мети витрат НАТО

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон (М) заявив, що Швеція готова виконати нову вимогу НАТО витрачати п'ять відсотків ВВП на оборону.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Omni Ekonomi.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція готова виконати нову вимогу НАТО витрачати більший рівень ВВП на оборону.

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