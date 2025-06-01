Швеція збільшить витрати на оборону до 5% ВВП, відповідно до підвищення мінімальної мети витрат НАТО
Київ • УНН
Швеція готова збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, щоб відповідати новим вимогам НАТО. Планується збільшення витрат на 5%.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон (М) заявив, що Швеція готова виконати нову вимогу НАТО витрачати п'ять відсотків ВВП на оборону.
Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Omni Ekonomi.
Деталі
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція готова виконати нову вимогу НАТО витрачати більший рівень ВВП на оборону.
Ми готові взяти на себе відповідальність
За словами Пола Йонсон, планується, що витрати зростуть на 5%.
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Посадовець також високо оцінює країни Європи, які, на його думку, добре модернізують свою оборону.
Вже деякий час стало зрозуміло, що уряд Швеції прагне досягти 3,5 відсотка ВВП інвестицій в оборону до 2030 року, нагадують ЗМІ країни.
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