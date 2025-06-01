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Швеция увеличит расходы на оборону до 5% ВВП, в соответствии с повышением минимальной цели расходов НАТО

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Швеция готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, чтобы соответствовать новым требованиям НАТО. Планируется увеличение расходов на 5%.

Швеция увеличит расходы на оборону до 5% ВВП, в соответствии с повышением минимальной цели расходов НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон (М) заявил, что Швеция готова выполнить новое требование НАТО тратить пять процентов ВВП на оборону.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Omni Ekonomi.

Детали

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция готова выполнить новое требование НАТО тратить больший уровень ВВП на оборону.

Мы готовы взять на себя ответственность

заявил он Bloomberg в связи с международным оборонным форумом Shangri-La.

По словам Пола Йонсон, планируется, что расходы вырастут на 5%.

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Чиновник также высоко оценивает страны Европы, которые, по его мнению, хорошо модернизируют свою оборону.

Уже некоторое время стало ясно, что правительство Швеции стремится достичь 3,5 процента ВВП инвестиций в оборону к 2030 году, напоминают СМИ страны.

Швеция готовит усиленный надзор над "теневым флотом" рф в Балтийском море31.05.25, 13:55 • 3776 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
НАТО
Швеция
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