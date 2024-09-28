Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії щодо війни в Україні

Швейцарія підтримала "мирну ініціативу", запропоновану Китаєм і Бразилією щодо України, попри те, що в документі немає згадок про Статут ООН і прямої згадки про територіальну цілісність. Про це повідомляє Blick, з посиланням на представника зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ніколя Бідо, пише УНН.

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Видання зазначає, що у п'ятницю представник Федерального департаменту закордонних справ (EDA) сказав агентству Keystone-SDA, що країна підтримує ініціативу у зв'язку з тим, що вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту.

Ця ініціатива важлива, тому що вона пропонує альтернативу войовничим промовам, які лунали в ООН цього тижня як з українського, так і з російського боку, - сказав Бідо.

Коли ініціатива була опублікована, Швейцарія наголосила на важливості посилання на Статут ООН, яке було відсутнє. За словами представника EDA, про важливість Статуту ООН у контексті ініціативи цього тижня на Радбезі ООН нагадав глава МЗС Китаю. Зазначається, що для зовнішньополітичного відомства Швейцарії мирна ініціатива перебуває в межах Статуту ООН. За даними Le Temps, США і європейці не підтримують мирну ініціативу Китаю і Бразилії, оскільки відсутність згадки Статуту ООН розглядається як схвалення стратегії москви.

Крім того, Бідо заявив, що на конференції в Бюргенштоку Швейцарія показала, що здатна привести до діалогу між північчю і півднем. Він зазначив, що Швейцарія підтримує принцип шляху до миру, заснований на конкретних пропозиціях.

У цьому контексті представник EDA додав, що Канада, прем'єр-міністр якої був присутній на саміті у Швейцарії в червні, проведе наступну конференцію в Оттаві в жовтні.

На зустрічі обговорюватимуть гуманітарні питання, як-от ув'язнені, викрадення дітей, викрадення цивільних осіб і дотримання Женевських конвенцій.

Нагадаємо

Китай і Бразилія підготували 6-пунктний план врегулювання конфлікту в Україні. За словами Пекіна, понад 110 країн позитивно відреагували на цю ініціативу, яка передбачає проведення мирної конференції.