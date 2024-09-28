Швейцария поддерживает «мирную инициативу» Китая и Бразилии по войне в Украине

Швейцария поддержала "мирную инициативу", предложенную Китаем и Бразилией в отношении Украины, несмотря на то, что в документе нет упоминаний об Уставе ООН и прямого упоминания о территориальной целостности. Об этом сообщает Blick, со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Швейцарии Николя Бидо, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что в пятницу представитель Федерального департамента иностранных дел (EDA) сказал агентству Keystone-SDA, что страна поддерживает инициативу в связи с тем, что она призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта.

Эта инициатива важна, потому что она предлагает альтернативу воинственным речам, которые звучали в ООН на этой неделе как с украинской, так и с российской стороны, - сказал Бидо.

Когда инициатива была опубликована, Швейцария подчеркнула важность ссылки на Устав ООН, которая отсутствовала. По словам представителя EDA, о важности Устава ООН в контексте инициативы на этой неделе на Совбезе ООН напомнил глава МИД Китая. Отмечается, что для внешнеполитического ведомства Швейцарии мирная инициатива находится в рамках Устава ООН. По данным Le Temps, США и европейцы не поддерживают мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку отсутствие упоминания Устава ООН рассматривается как одобрение стратегии Москвы.

Кроме того, Бидо заявил, что на конференции в Бюргенштоке Швейцария показала, что способна привести к диалогу между севером и югом. Он отметил, что Швейцария поддерживает принцип пути к миру, основанный на конкретных предложениях.

В этом контексте представитель EDA добавил, что Канада, премьер-министр которой присутствовал на саммите в Швейцарии в июне, проведет следующую конференцию в Оттаве в октябре.

На встрече будут обсуждать гуманитарные вопросы, такие как заключенные, похищение детей, похищение гражданских лиц и соблюдение Женевских конвенций.

Напомним

Китай и Бразилия подготовили 6-пунктный план урегулирования конфликта в Украине. По словам Пекина, более 110 стран положительно отреагировали на эту инициативу, которая предусматривает проведение мирной конференции.