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Штучний інтелект: євродепутати дали перше "зелене світло" проєкту регламенту ЄС

Штучний інтелект: євродепутати дали перше "зелене світло" проєкту регламенту ЄС

Київ • УНН

 • 1195250 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Депутати Європарламенту проголосували в профільному комітеті на підтримку запропонованого Єврокомісією проєкту регламенту, який повинен встановити єдині правила щодо використання штучного інтелекту, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Депутати Європарламенту в четвер проголосували в профільному комітеті за проєкт єдиного регламенту ЄС щодо штучного інтелекту, закликавши до регулювання, нових заборон і більшої уваги до феномену ChatGPT.

На голосуванні в комітеті у Страсбурзі євродепутати переважною більшістю ухвалили загальну позицію щодо проєкту регламенту Єврокомісії, представленого у квітні 2021 року. Цей результат має бути підтверджений на пленарному засіданні в червні, що відкриє шлях до переговорів із державами-членами до узгодження остаточного тексту.

Доповнення

Європейська комісія почала розробку Закону про штучний інтелект майже два роки тому, щоб регулювати нові технології, які зазнали буму інвестицій і популярності після випуску чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту OpenAI.

Згідно з пропозиціями, інструменти штучного інтелекту будуть класифіковані відповідно до їх передбачуваного рівня ризику: від мінімального до обмеженого, високого та неприйнятного. Сфери, що викликають занепокоєння, можуть містити біометричне спостереження, поширення дезінформації або дискримінаційні формулювання.

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За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, його відомство працює над віртуальним помічником із робочою назвою "Надія", який, зокрема, може з'явитися в "Дії". Наразі йде робота з компанією у сфері штучного інтелекту OpenAI. За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку «Дія», а взагалі про будь-яку відповідь на запитання, що стосується державних сервісів. Раніше Федоров повідомляв, що Мінцифри веде переговори з корпорацією Microsoft щодо інтеграції штучного інтелекту в «Дію».

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