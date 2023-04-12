У Китаї нові продукти ШІ будуть оцінювати на рівень безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нові продукти штучного інтелекту, розроблені в Китаї, повинні будуть проходити оцінку безпеки перед випуском, передає УНН з посиланням на France24.
Деталі
Стрімкий розвиток штучного інтелекту викликав глобальну тривогу щодо рівня дезінформації та зловживань.
"Перед тим, як надавати послуги населенню, що використовують продукти ШІ, необхідно буде подати заявку на оцінку безпеки через національні відомства з регулювання Інтернету", - йдеться в законопроєкті, опублікованому Адміністрацією кіберпростору Китаю.
Законопроєкт під назвою "Адміністративні заходи щодо послуг генеративного штучного інтелекту" має на меті забезпечити "здоровий розвиток і стандартизоване застосування технології генеративного штучного інтелекту".
"Контент, створений штучним інтелектом повинен "відображати основні соціалістичні цінності й не повинен містити контенту, спрямованого на підрив державної влади", - йдеться у тексті закону.
Він також не повинен містити, "терористичну або екстремістську пропаганду", "етнічну ненависть" або "інший контент, який може порушити економічний і соціальний порядок".
Нагадаємо
Збій у роботі штучного інтелекту ChatGPT дозволив деяким користувачам бачити уривки розмов інших користувачів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Служба розвідки Канади попереджає, що Китай та росія націлені на ноу-хау в галузі штучного інтелекту