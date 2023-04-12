В Китае новые продукты ИИ будут оценивать на уровень безопасности

Детали

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызвало глобальную тревогу по поводу уровня дезинформации и злоупотреблений.

"Перед тем, как предоставлять услуги населению, использующие продукты ИИ, необходимо будет подать заявку на оценку безопасности через национальные ведомства по регулированию Интернета", - говорится в законопроекте, опубликованном Администрацией киберпространства Китая.

Законопроект под названием "Административные меры в отношении услуг генеративного искусственного интеллекта" имеет цель обеспечить "здоровое развитие и стандартизированное применение технологии генеративного искусственного интеллекта".

"Контент, созданный искусственным интеллектом, должен "отображать основные социалистические ценности и не должен содержать контента, направленного на подрыв государственной власти", - говорится в тексте закона.

Он также не должен содержать, "террористическую или экстремистскую пропаганду", "этническую ненависть" или "другой контент, который может нарушить экономический и социальный порядок".

Дополнение

Сбой в работе искусственного интеллекта ChatGPT позволил некоторым пользователям видеть отрывки разговоров других пользователей.

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