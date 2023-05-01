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Штучний інтелект у "Дії": у сервіс можуть додати віртуального помічника

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником із робочою назвою "Надія", який, зокрема, може з'явитися в "Дії". Наразі йде робота з компанією у сфері штучного інтелекту OpenAI. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров на конференції від Forbes, передає УНН.

Цитата

"Це, звичайно, спойлер, це лише R&D. Я не можу зараз говорити, що це на 100% відбудеться, не можу говорити про дедлайни. Але, по-перше, ми працюємо над віртуальним помічником «Надія», який, можливо чи ні, зʼявиться в «Дії». Це робоча назва. Це віртуальний помічник такого нового покоління. Ми спілкуємося з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання", - зазначив Федоров.

"Наприклад, ви говорите: «Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати». І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП і так далі", – зазначив віцепремʼєр.

За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку «Дія», а взагалі про будь-яку відповідь на запитання, що стосується державних сервісів.

"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології, це буде максимально умовна локалізація", – розповів Федоров.

Раніше

Федоров повідомляв, що Мінцифри веде переговори з корпорацією Microsoft щодо інтеграції штучного інтелекту в «Дію».

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