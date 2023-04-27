Від бізнес-повідомлень до аватарок: Цукерберг анонсував штучний інтелект у Facebook та Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив про впровадження інструментів штучного інтелекту на платформах Facebook та Instagram, а також в чатах WhatsApp і Messenger, повідомляє The Verge, пише УНН.
Цитата
Meta бачить "можливість представити агентів штучного інтелекту мільярдам людей у спосіб, який буде корисним і значущим. Ми досліджуємо можливості чату в WhatsApp і Messenger, інструменти для візуального створення публікацій у Facebook і Instagram і реклами, а з часом також відео та мультимодальний досвід. Я очікую, що ці інструменти будуть цінними для всіх: від звичайних людей до творців і компаній", сказав інвесторам генеральний директор Марк Цукерберг.
Деталі
Цукерберг вважає, що впровадження агентів штучного інтелекту викличе великий інтерес для обміну бізнес-повідомленнями та підтримки клієнтів. За його словами, згодом це пошириться на роботу над метавсесвітом, "де людям буде набагато легше створювати аватари, об’єкти, світи та код, щоб зв’язувати їх усе разом. Генеральний директор не пояснив, як саме Meta додасть генеративний штучний інтелект до своїх продуктів.
За перший квартал цього року компанія повідомила про дохід у 28,6 мільярда доларів США та рекордних 2 мільярди щоденних користувачів. Прибуток Meta за квартал становив 5,7 мільярда доларів, що на 24 відсотки менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Meta спочатку зволікала зі створенням інфраструктури, необхідної для підтримки таких функцій штучного інтелекту, що змусило її витратити мільярди доларів на оновлення своїх центрів обробки даних в останні квартали.
Цукерберг зауважив, що компанія більше не відстане "в розбудові інфраструктури штучного інтелекту". Генеративні продукти штучного інтелекту будуть випущені в найближчі місяці та "буквально торкнуться кожного з продуктів" Meta.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Meta працює над автономною децентралізованою соціальною мережею для обміну текстовими повідомленнями