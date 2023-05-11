Искусственный интеллект: евродепутаты дали первый "зеленый свет" проекту регламента ЕС

Детали

Депутаты Европарламента в четверг проголосовали в профильном комитете за проект единого регламента ЕС по искусственному интеллекту, призвав к регулированию, новых запретов и большему вниманию к феномену ChatGPT.

На голосовании в комитете в Страсбурге евродепутаты подавляющим большинством приняли общую позицию по проекту регламента Еврокомиссии, представленному в апреле 2021 года. Этот результат должен быть подтвержден на пленарном заседании в июне, что откроет путь к переговорам с государствами-членами до согласования окончательного текста.

Дополнение

Европейская комиссия начала разработку Закона об искусственном интеллекте почти два года назад, чтобы регулировать новые технологии, которые испытали бум инвестиций и популярности после выпуска чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI.

Согласно предложениям, инструменты искусственного интеллекта будут классифицированы в соответствии с их предполагаемым уровнем риска: от минимального до ограниченного, высокого и неприемлемого. Сферы, вызывающие беспокойство, могут включать биометрическое наблюдение, распространение дезинформации или дискриминационные формулировки.

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По словам главы Минцифры Михаила Федорова, его ведомство работает над виртуальным помощником с рабочим названием "Надежда", который, в частности, может появиться в "Дії". Сейчас идет работа с компанией в сфере искусственного интеллекта OpenAI. По его словам, речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении «Дія», а вообще о любом ответе на вопрос, касающийся государственных сервисов. Ранее Федоров сообщал, что Минцифры ведет переговоры с корпорацией Microsoft по интеграции искусственного интеллекта в «Дія».

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