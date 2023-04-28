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ЄС пропонує нові правила авторського права для генеративного ШІ

ЄС пропонує нові правила авторського права для генеративного ШІ

Київ • УНН

 • 710539 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. ЄС пропонує впровадити нові правила авторського права для генеративного штучного інтелекту. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Компанії, що впроваджують інструменти генеративного ШІ, такі як ChatGPT, повинні будуть розкривати будь-які захищені авторським правом матеріали, що використовуються для розробки їх систем, відповідно до попередньої угоди ЄС, яка може стати поштовхом для перших у світі комплексних законів, що регулюють технології.

Європейська комісія почала розробку Закону про штучний інтелект майже два роки тому, щоб регулювати нові технології, які зазнали буму інвестицій і популярності після випуску чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту OpenAI.

Згідно з пропозиціями, інструменти штучного інтелекту будуть класифіковані відповідно до їх передбачуваного рівня ризику: від мінімального до обмеженого, високого та неприйнятного. Сфери, що викликають занепокоєння, можуть містити біометричне спостереження, поширення дезінформації або дискримінаційні формулювання.

Як зазначає джерело, ця пропозиція була пізнім доповненням, складеним протягом останніх двох тижнів. Так, деякі члени комітету спочатку запропонували повністю заборонити використання матеріалів, захищених авторським правом, але відмовились від цього на користь вимоги прозорості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Великобританія створює робочу групу вартістю 125 млн доларів для просування ШІ

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