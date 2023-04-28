ЕС предлагает новые правила авторского права для генеративного ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. ЕС предлагает внедрить новые правила авторского права для генеративного искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Компании, внедряющие инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, должны будут раскрывать любые защищенные авторским правом материалы, используемые для разработки их систем, в соответствии с предварительным соглашением ЕС, которое может стать толчком для первых в мире комплексных законов, регулирующих технологии.
Европейская комиссия начала разработку Закона об искусственном интеллекте почти два года назад, чтобы регулировать новые технологии, которые испытали бум инвестиций и популярности после выпуска чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI.
Согласно предложениям, инструменты искусственного интеллекта будут классифицированы в соответствии с их предполагаемым уровнем риска: от минимального до ограниченного, высокого и неприемлемого. Сферы, вызывающие беспокойство, могут включать биометрическое наблюдение, распространение дезинформации или дискриминационные формулировки.
Как отмечает источник, это предложение было поздним дополнением, составленным в течение последних двух недель. Так, некоторые члены комитета изначально предложили полностью запретить использование материалов, защищенных авторским правом, но отказались от этого в пользу требования прозрачности.
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