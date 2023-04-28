ЕС предлагает новые правила авторского права для генеративного ИИ

Детали

Компании, внедряющие инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, должны будут раскрывать любые защищенные авторским правом материалы, используемые для разработки их систем, в соответствии с предварительным соглашением ЕС, которое может стать толчком для первых в мире комплексных законов, регулирующих технологии.

Европейская комиссия начала разработку Закона об искусственном интеллекте почти два года назад, чтобы регулировать новые технологии, которые испытали бум инвестиций и популярности после выпуска чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI.

Согласно предложениям, инструменты искусственного интеллекта будут классифицированы в соответствии с их предполагаемым уровнем риска: от минимального до ограниченного, высокого и неприемлемого. Сферы, вызывающие беспокойство, могут включать биометрическое наблюдение, распространение дезинформации или дискриминационные формулировки.

Как отмечает источник, это предложение было поздним дополнением, составленным в течение последних двух недель. Так, некоторые члены комитета изначально предложили полностью запретить использование материалов, защищенных авторским правом, но отказались от этого в пользу требования прозрачности.

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