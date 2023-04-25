Великобританія створює робочу групу вартістю 125 млн доларів для просування ШІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У понеділок Великобританія заявила про виділення 124,5 мільйона доларів на початкове фінансування робочої групи, яка допоможе розробити фундаментальні моделі - тип штучного інтелекту, що використовується чат-ботами, для застосування в сферах здоров'я та освіти, передає УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Використання потенціалу штучного інтелекту надає величезні можливості для зростання нашої економіки, створення більш високооплачуваних робочих місць і побудови кращого майбутнього завдяки досягненням в галузі охорони здоров'я і безпеки", - сказав прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
"Інвестуючи в нові технології через нашу нову експертну робочу групу, ми можемо продовжувати лідирувати в розробці безпечного і надійного ШІ як частини формування більш інноваційної економіки Великобританії", - додав він.
Нагадаємо
Корпорація Microsoft розробляє власний чіп штучного інтелекту під назвою "Athena", який підтримуватиме технологію, що лежить в основі ChatGPT.