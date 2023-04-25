Великобритания создает рабочую группу стоимостью 125 млн долларов для продвижения ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник Великобритания заявила о выделении 124,5 миллиона долларов на начальное финансирование рабочей группы, которая поможет разработать фундаментальные модели - тип искусственного интеллекта, используемый чат-ботами, для применения в сферах здоровья и образования, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Использование потенциала искусственного интеллекта предоставляет огромные возможности для роста нашей экономики, создания более высокооплачиваемых рабочих мест и построения лучшего будущего благодаря достижениям в области здравоохранения и безопасности", - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Инвестируя в новые технологии через нашу новую экспертную рабочую группу, мы можем продолжать лидировать в разработке безопасного и надежного ИИ как части формирования более инновационной экономики Великобритании", - добавил он.
Напомним
Корпорация Microsoft разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта под названием "Athena", который будет поддерживать технологию, лежащую в основе ChatGPT.