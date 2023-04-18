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Microsoft розробляє власний чіп на основі штучного інтелекту

Microsoft розробляє власний чіп на основі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 870382 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Корпорація Microsoft розробляє власний чіп штучного інтелекту під назвою "Athena", який підтримуватиме технологію, що лежить в основі ChatGPT, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У звіті компанії йдеться, що Microsoft, яка була одним із перших прихильників розробок OpenAI (власника ChatGPT), працює над чіпом ШІ з 2019 року. Наразі він тестується групою співробітників Microsoft та OpenAI.

Відповідно до звіту, чіпи будуть використовуватися для навчання багатомовних моделей та підтримки логічних висновків — і те, й інше необхідно для генеративного ШІ, такого як той, що використовується в ChatGPT (для обробки величезних обсягів даних, розпізнавання шаблонів та створення нових вихідних даних для імітації людської розмови).

Також у звіті зазначається, що Microsoft сподівається, що цей чіп працюватиме краще, ніж ті, які корпорація купує наразі у інших постачальників.

Нагадаємо, що інші великі технологічні компанії, включаючи Amazon та Google, також виробляють власні чіпи для ШІ. Зараз на ринку подібних чіпів домінує розробник чіпів Nvidia.

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