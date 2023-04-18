Італія готова розблокувати ChatGPT до кінця квітня за певних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Італійський регулятор у сфері захисту даних готовий дозволити повернення чат-бота ChatGPT у країні наприкінці квітня, якщо його творець OpenAI здійснить "корисні кроки" для вирішення проблем, заявив глава відомства Паскуале Станціоне в інтерв'ю, опублікованому у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters.
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«Ми готові знову відкрити ChatGPT 30 квітня, якщо OpenAI виявить готовність здійснити корисні кроки. Я думаю, що компанія готова, подивимося», - сказав Станціоне газеті Corriere della Sera.
Деталі
Регулятор із захисту даних, який очолює Станціоне, минулого тижня виклав список вимог, які, за його словами, OpenAI має виконати до 30 квітня, щоб вирішити питання.
Станціоне сказав, що Італія в односторонньому порядку заборонила ChatGPT, тому що були потрібні термінові заходи.
"Звернення за європейським рішенням спричинило б затримку як мінімум на три-чотири місяці", - додав він.
Доповнення
OpenAI, що підтримується корпорацією Microsoft, відключив ChatGPT в Італії в кінці березня після того, як наглядовий орган тимчасово обмежив обробку персональних даних і почав розслідування ймовірного порушення правил конфіденційності. Італія була першою західноєвропейською країною, яка обмежила роботу ChatGPT.
17 квітня законодавці ЄС закликали світових лідерів провести саміт, щоб знайти способи контролювати розробку передових систем штучного інтелекту (ШІ), таких як ChatGPT, заявивши, що вони розвиваються швидше, ніж очікувалося.