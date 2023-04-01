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Італія обмежує роботу ChatGPT

Італія обмежує роботу ChatGPT

Київ • УНН

 • 1227669 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. OpenAI відключив ChatGPT в Італії після того, як урядовий орган захисту даних тимчасово заборонив чат-бота і почав розслідування через порушення правил конфіденційності, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У Італії обмежують роботу штучного інтелекту ChatGPT і починають розслідування, щодо роботи штучного інтелекту через проблеми з конфіденційністю

До цього агентство Garante, звинуватило ШІ OpenAI у тому, що він не перевіряє вік користувачів ChatGPT. За словами компанії, у ChatGPT "відсутні будь-які правові підстави, що виправдовують масовий збір та зберігання персональних даних" для "навчання" чат-бота.

Штучний інтелект OpenAI має 20 днів, щоб відреагувати на позов, інакше може бути оштрафований на суму до 20 мільйонів євро (21,68 мільйона доларів США) або 4% від її річного обороту.

У OpenAI заявили, що відключили ChatGPT для користувачів в Італії на запит Garante.

"Ми активно працюємо над скороченням використання кількості персональних даних при навчанні наших систем ШІ, наприклад таких як ChatGPT. Ми хочемо, щоб наш ШІ дізнавався інформацію про світ, а не про приватних осіб", - заявили у OpenAI.

Доповнення

З моменту свого випуску, ChatGPT почав спонукати конкурентів запускати аналогічні продукти, а компанії інтегрувати його до своїх додатків та продуктів.

Швидкий розвиток технології привернув увагу законодавців кількох країн. Багато експертів кажуть, що необхідні нові правила для управління ШІ через його потенційний вплив на національну безпеку, робочі місця та освіту.

"Ми очікуємо, що всі компанії, які працюють у ЄС, дотримуватимуться правил ЄС щодо захисту даних. Забезпечення дотримання Загального регламенту захисту даних є обов'язком органів ЄС із захисту даних", — заявив представник Єврокомісії.

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