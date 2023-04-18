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Италия готова разблокировать ChatGPT до конца апреля при определенных условиях

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Итальянский регулятор в сфере защиты данных готов разрешить возвращение чат-бота ChatGPT в стране в конце апреля, если его создатель OpenAI предпримет "полезные шаги" для решения проблем, заявил глава ведомства Паскуале Станционе в интервью, опубликованном во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Мы готовы снова открыть ChatGPT 30 апреля, если OpenAI проявит готовность предпринять полезные шаги. Я думаю, что компания готова, посмотрим», - сказал Станционе газете Corriere della Sera.

Детали

Возглавляемый Станционе регулятор по защите данных на прошлой неделе выложил список требований, которые, по его словам, OpenAI должен выполнить до 30 апреля, чтобы решить вопрос.

Станционе сказал, что Италия в одностороннем порядке запретила ChatGPT, потому что требовались срочные меры.

"Обращение по европейское решение повлекло бы задержку как минимум на три-четыре месяца", - добавил он.

Дополнение

OpenAI, поддерживаемый корпорацией Microsoft, отключил ChatGPT в Италии в конце марта после того, как надзорный орган временно ограничил обработку персональных данных и начал расследование вероятного нарушения правил конфиденциальности. Италия была первой западноевропейской страной, ограничившей работу ChatGPT.

17 апреля законодатели ЕС призвали мировых лидеров провести саммит, чтобы найти способы контролировать разработку передовых систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, заявив, что они развиваются быстрее, чем ожидалось.

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