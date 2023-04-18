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Microsoft разрабатывает собственный чип на основе искусственного интеллекта

Microsoft разрабатывает собственный чип на основе искусственного интеллекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Корпорация Microsoft разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта под названием "Athena", который будет поддерживать технологию, лежащую в основе ChatGPT, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В отчете компании говорится, что Microsoft, которая была одним из первых сторонников разработок OpenAI (владельца ChatGPT), работает над чипом ИИ с 2019 года. В настоящее время он тестируется группой сотрудников Microsoft и OpenAI.

Согласно отчету, чипы будут использоваться для обучения многоязычных моделей и поддержки логических выводов — и то, и другое необходимо для генеративного ИИ, такого как тот, что используется в ChatGPT (для обработки огромных объемов данных, распознавания шаблонов и создания новых исходных данных для имитации человеческого разговора).

Также в отчете отмечается, что Microsoft надеется, что этот чип будет работать лучше, чем те, которые корпорация покупает сейчас у других поставщиков.

Напомним, что другие крупные технологические компании, включая Amazon и Google, также производят собственные чипы для ИИ. Сейчас на рынке подобных чипов доминирует разработчик чипов Nvidia.

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