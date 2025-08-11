$41.390.07
Шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ: СБУ затримала ворожу агентку на Львівщині

Київ • УНН

 • 686 перегляди

У Львівській області затримано інформаторку, яка шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ. Жінка встановлювала приховані відеокамери для відстеження переміщення гвинтокрилів.

Шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ: СБУ затримала ворожу агентку на Львівщині

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львівській області ворожу інформаторку, яка шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За даними слідства, 38-річна безробітна жінка була завербована російськими окупантами через Telegram - їй обіцяли "легкий заробіток".

За інструкцією ворога жінка об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ. У разі виявлення вона встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів.

Таким чином, окупанти сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення гвинтокрилів українських військ. Зловмисницю затримали "на гарячому", коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

Під час обшуку в неї виявили і вилучили смартфон із доказами злочинної діяльності. Затриманій оголосили про підозру ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зараз жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Кропивницькому СБУ затримала агента фсб, який збирав координати для масованої атаки дронів-камікадзе.

Євген Устименко

