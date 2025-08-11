Шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ: СБУ задержала вражескую агентку на Львовщине

$41.390.07
Эксклюзив
10:23 • 9464 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 11909 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 51819 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 78866 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 81638 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 59931 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 109938 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 192917 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 128187 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293184 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
752мм
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным11 августа, 01:27 • 41157 просмотра
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11 августа, 01:59 • 25002 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 45659 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 68675 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 9588 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 1538 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 6702 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 79878 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 192914 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 345861 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 249027 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 257204 просмотра
Шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ: СБУ задержала вражескую агентку на Львовщине

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Во Львовской области задержана информаторка, которая шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ. Женщина устанавливала скрытые видеокамеры для отслеживания перемещения вертолетов.

Шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ: СБУ задержала вражескую агентку на Львовщине

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала во Львовской области вражескую информаторку, которая шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, 38-летняя безработная женщина была завербована российскими оккупантами через Telegram - ей обещали "легкий заработок".

По инструкции врага женщина объезжала местность, где пыталась выявить аэродромы, используемые для базирования армейской авиации ВСУ. В случае обнаружения она устанавливала поблизости скрытую видеокамеру с дополнительным питанием и удаленным доступом для оккупантов.

Таким образом, оккупанты надеялись отслеживать наличие и направления перемещения вертолетов украинских войск. Злоумышленницу задержали "на горячем", когда она пыталась установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.

Во время обыска у нее обнаружили и изъяли смартфон с доказательствами преступной деятельности. Задержанной объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним

В Кропивницком СБУ задержала агента фсб, который собирал координаты для массированной атаки дронов-камикадзе.

Евгений Устименко

ВойнаКриминал и ЧП
