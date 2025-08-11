Шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ: СБУ задержала вражескую агентку на Львовщине
Киев • УНН
Во Львовской области задержана информаторка, которая шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ. Женщина устанавливала скрытые видеокамеры для отслеживания перемещения вертолетов.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала во Львовской области вражескую информаторку, которая шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным следствия, 38-летняя безработная женщина была завербована российскими оккупантами через Telegram - ей обещали "легкий заработок".
По инструкции врага женщина объезжала местность, где пыталась выявить аэродромы, используемые для базирования армейской авиации ВСУ. В случае обнаружения она устанавливала поблизости скрытую видеокамеру с дополнительным питанием и удаленным доступом для оккупантов.
Таким образом, оккупанты надеялись отслеживать наличие и направления перемещения вертолетов украинских войск. Злоумышленницу задержали "на горячем", когда она пыталась установить новую "видеоловушку" возле потенциальной цели.
Во время обыска у нее обнаружили и изъяли смартфон с доказательствами преступной деятельности. Задержанной объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним
В Кропивницком СБУ задержала агента фсб, который собирал координаты для массированной атаки дронов-камикадзе.