Шмигаль: Україна готова зміцнювати глобальне лідерство США

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, він висловив вдячність народу та уряду США за важливу підтримку, яка щодня рятує життя українців.

Підкреслив: Україна є надійним союзником Сполучених Штатів. Ми готові зміцнювати глобальне лідерство США, базуючись на висновках сучасної війни - написав Шмигаль.

Він підкреслив, що українські продукти у сфері безпілотних систем, комунікацій та систем ситуаційної обізнаності є одними з найкращих у світі та доводять свою ефективність у бою.

Україна готова із союзниками напрацьовувати спільні безпекові рішення. І роль США тут надзвичайно важлива - вказав голова оборонного відомства.

Він також представив партнерам українські напрацювання у сфері оборонних інновацій - зокрема, щодо виробництва FPV, перехоплювачів і Deep Strike.

Сфокусувалися на наступних кроках для реалізації історичних оборонних домовленостей, яких досягли Президент Зеленський та президент Трамп. Вони піднімуть нашу кооперацію на якісно новий рівень і посилять обороноздатність обох країн - переконаний Шмигаль.

Він додав, що Україна вдячна США за схвалення продажу пакету підтримки для системи ППО "Patriot" на орієнтовну суму 105 мільйонів доларів.

"Це критично необхідна допомога, яка дозволить ефективніше відбивати російські удари", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом. Обговорювалися питання поточної ситуації на полі бою, посилення ППО, Deep Strike та безпілотних систем.

