Шмыгаль: Украина готова укреплять глобальное лидерство США

19 ноября, 18:10
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 33274 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 29328 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 40666 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 22545 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 16920 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 16469 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16849 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22398 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 19001 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Популярные новости
Внук известного украинского политика Левка Лукьяненко погиб в боях с российскими оккупантами19 ноября, 14:27 • 16569 просмотра
Администрация Трампа активизирует тайные мирные переговоры с Россией по Украине – CNN19 ноября, 15:48 • 3638 просмотра
Новый президент Мадагаскара обнаружил во дворце 300-килограммовый изумруд19 ноября, 17:10 • 5360 просмотра
Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19 ноября, 17:38 • 6036 просмотра
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным21:59 • 3670 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 40665 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 27825 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 37049 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 47287 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 47041 просмотра
Шмыгаль: Украина готова укреплять глобальное лидерство США

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в Киеве, обсудив оборонные инновации и реализацию договоренностей. Украина благодарна США за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО "Patriot" на 105 миллионов долларов.

Шмыгаль: Украина готова укреплять глобальное лидерство США

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, он выразил благодарность народу и правительству США за важную поддержку, которая ежедневно спасает жизни украинцев.

Подчеркнул: Украина является надежным союзником Соединенных Штатов. Мы готовы укреплять глобальное лидерство США, основываясь на выводах современной войны

- написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинские продукты в сфере беспилотных систем, коммуникаций и систем ситуационной осведомленности являются одними из лучших в мире и доказывают свою эффективность в бою.

Украина готова с союзниками нарабатывать совместные решения в сфере безопасности. И роль США здесь чрезвычайно важна

- указал глава оборонного ведомства.

Он также представил партнерам украинские наработки в сфере оборонных инноваций - в частности, по производству FPV, перехватчиков и Deep Strike.

Сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей, которых достигли Президент Зеленский и президент Трамп. Они поднимут нашу кооперацию на качественно новый уровень и усилят обороноспособность обеих стран

- убежден Шмыгаль.

Он добавил, что Украина благодарна США за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО "Patriot" на ориентировочную сумму 105 миллионов долларов.

"Это критически необходимая помощь, которая позволит эффективнее отражать российские удары", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Даниэлем Дрисколлом. Обсуждались вопросы текущей ситуации на поле боя, усиления ПВО, Deep Strike и беспилотных систем.

Предприятия критической инфраструктуры могут присоединяться к системе ПВО - Шмыгаль19.11.25, 19:15

Вадим Хлюдзинский

Политика
MIM-104 Patriot
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Киев