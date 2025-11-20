Шмыгаль: Украина готова укреплять глобальное лидерство США
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в Киеве, обсудив оборонные инновации и реализацию договоренностей. Украина благодарна США за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО "Patriot" на 105 миллионов долларов.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
По словам Шмыгаля, он выразил благодарность народу и правительству США за важную поддержку, которая ежедневно спасает жизни украинцев.
Подчеркнул: Украина является надежным союзником Соединенных Штатов. Мы готовы укреплять глобальное лидерство США, основываясь на выводах современной войны
Он подчеркнул, что украинские продукты в сфере беспилотных систем, коммуникаций и систем ситуационной осведомленности являются одними из лучших в мире и доказывают свою эффективность в бою.
Украина готова с союзниками нарабатывать совместные решения в сфере безопасности. И роль США здесь чрезвычайно важна
Он также представил партнерам украинские наработки в сфере оборонных инноваций - в частности, по производству FPV, перехватчиков и Deep Strike.
Сфокусировались на следующих шагах для реализации исторических оборонных договоренностей, которых достигли Президент Зеленский и президент Трамп. Они поднимут нашу кооперацию на качественно новый уровень и усилят обороноспособность обеих стран
Он добавил, что Украина благодарна США за одобрение продажи пакета поддержки для системы ПВО "Patriot" на ориентировочную сумму 105 миллионов долларов.
"Это критически необходимая помощь, которая позволит эффективнее отражать российские удары", - резюмировал Шмыгаль.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Даниэлем Дрисколлом. Обсуждались вопросы текущей ситуации на поле боя, усиления ПВО, Deep Strike и беспилотных систем.
