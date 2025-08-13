Що потрібно для виїзду за кордон на авто - повний список документів
Київ • УНН
Держмитслужба нагадала перелік необхідних документів для виїзду за межі України на особистому транспортному засобі. Перевірте наявність паспорта, водійського посвідчення, «Зеленої карти» та інших обов'язкових документів.
Державна митна служба перелічила необхідні документи для виїзду за кордон на автомобілі, щоб "подорожувати впевнено", пише УНН.
Деталі
У Держмитслужбі нагадали, що перед поїздкою за межі України на транспортному засобі особистого користування потрібно мати при собі перелік необхідних документів:
- паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд назад;
- розпізнавальний знак держави реєстрації автомобіля;
- водійське посвідчення національного або міжнародного зразка (залежно від вимог країни призначення);
- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів "Зелена карта";
- державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- протокол (сертифікат) перевірки технічного стану транспортного засобу при вʼїзді на територію Румунії та Молодови.
"Завчасна підготовка документів - запорука швидкого та комфортного перетину державного кордону", - підкреслили в митній службі.
