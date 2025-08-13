Що потрібно для виїзду за кордон на авто - повний список документів

Державна митна служба перелічила необхідні документи для виїзду за кордон на автомобілі, щоб "подорожувати впевнено", пише УНН.

Деталі

У Держмитслужбі нагадали, що перед поїздкою за межі України на транспортному засобі особистого користування потрібно мати при собі перелік необхідних документів:

паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд назад;

розпізнавальний знак держави реєстрації автомобіля;

водійське посвідчення національного або міжнародного зразка (залежно від вимог країни призначення);

договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів "Зелена карта";

державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

протокол (сертифікат) перевірки технічного стану транспортного засобу при вʼїзді на територію Румунії та Молодови.

"Завчасна підготовка документів - запорука швидкого та комфортного перетину державного кордону", - підкреслили в митній службі.

