Что нужно для выезда за границу на авто – полный список документов
Киев • УНН
Гостаможслужба напомнила перечень необходимых документов для выезда за пределы Украины на личном транспортном средстве. Проверьте наличие паспорта, водительского удостоверения, «Зеленой карты» и других обязательных документов.
Государственная таможенная служба перечислила необходимые документы для выезда за границу на автомобиле, чтобы «путешествовать уверенно», пишет УНН.
Детали
В Гостаможслужбе напомнили, что перед поездкой за пределы Украины на транспортном средстве личного пользования нужно иметь при себе перечень необходимых документов:
- паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд обратно;
- опознавательный знак государства регистрации автомобиля;
- водительское удостоверение национального или международного образца (в зависимости от требований страны назначения);
- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта";
- государственный регистрационный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- протокол (сертификат) проверки технического состояния транспортного средства при въезде на территорию Румынии и Молдовы.
"Заблаговременная подготовка документов - залог быстрого и комфортного пересечения государственной границы", - подчеркнули в таможенной службе.
