Что нужно для выезда за границу на авто – полный список документов

Государственная таможенная служба перечислила необходимые документы для выезда за границу на автомобиле, чтобы «путешествовать уверенно», пишет УНН.

Детали

В Гостаможслужбе напомнили, что перед поездкой за пределы Украины на транспортном средстве личного пользования нужно иметь при себе перечень необходимых документов:

паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд обратно;

опознавательный знак государства регистрации автомобиля;

водительское удостоверение национального или международного образца (в зависимости от требований страны назначения);

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта";

государственный регистрационный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

протокол (сертификат) проверки технического состояния транспортного средства при въезде на территорию Румынии и Молдовы.

"Заблаговременная подготовка документов - залог быстрого и комфортного пересечения государственной границы", - подчеркнули в таможенной службе.

