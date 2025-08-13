$41.430.02
Эксклюзив
12:02 • 5764 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 16130 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 32959 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 21752 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 37616 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 50376 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32388 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 65950 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83412 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52744 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Теги
Авторы
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 32959 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
Эксклюзив
08:39 • 37616 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
Что нужно для выезда за границу на авто – полный список документов

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Гостаможслужба напомнила перечень необходимых документов для выезда за пределы Украины на личном транспортном средстве. Проверьте наличие паспорта, водительского удостоверения, «Зеленой карты» и других обязательных документов.

Что нужно для выезда за границу на авто – полный список документов

Государственная таможенная служба перечислила необходимые документы для выезда за границу на автомобиле, чтобы «путешествовать уверенно», пишет УНН.

Детали

В Гостаможслужбе напомнили, что перед поездкой за пределы Украины на транспортном средстве личного пользования нужно иметь при себе перечень необходимых документов:

  • паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд обратно;
    • опознавательный знак государства регистрации автомобиля;
      • водительское удостоверение национального или международного образца (в зависимости от требований страны назначения);
        • договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта";
          • государственный регистрационный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
            • свидетельство о регистрации транспортного средства;
              • протокол (сертификат) проверки технического состояния транспортного средства при въезде на территорию Румынии и Молдовы.

                "Заблаговременная подготовка документов - залог быстрого и комфортного пересечения государственной границы", - подчеркнули в таможенной службе.

                Юлия Шрамко

