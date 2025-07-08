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Путешествия с животными: как подготовить питомца к поездке за границу

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Госпродпотребслужба дала рекомендации по подготовке животных к поездкам за границу, подчеркивая важность заблаговременного оформления прививок и документов. Для въезда в ЕС требуется титр антител к бешенству, что требует чипирования, вакцинации и 3-месячного ожидания после забора крови.

Путешествия с животными: как подготовить питомца к поездке за границу

Если планируете путешествие за границу вместе с четвероногим другом, готовиться нужно заранее. Позаботьтесь о прививках и документах заранее, чтобы потом не ждать месяцами. О лайфхаках в подготовке питомца рассказали в Госпродпотребслужбе, передает УНН.

Детали

Для пересечения границы с животным в страны ЕС больше всего времени занимает оформление результата лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу бешенства (титр антител).

Чтобы его получить, необходимо:

  1. Сделать животному чипирование и прививку против бешенства – эти сведения должны быть указаны в официальном ветпаспорте животного.
    1. Через 30 дней после вакцинации — сдать анализ крови для определения титра антител.-
      1. После забора крови нужно выдержать еще 3 месяца ожидания, прежде чем животное можно будет ввозить в страны Евросоюза.

        Общий минимальный срок подготовки к выезду - примерно 4 месяца, чтобы соответствовать требованиям ЕС. Поэтому даже если путешествие еще не наступило - сделайте прививку от бешенства уже сейчас и через месяц сдайте кровь на исследование.

        - советуют в Госпродпотребслужбе.

        Далее необходимо ежегодно поддерживать иммунитет животного. В частности, один раз в год вакцинировать животное против бешенства, и титр будет оставаться действующим. Если не пропускать ревакцинацию - повторное исследование титра антител не требуется.

        Уже непосредственно перед выездом (за 72 часа) нужно оформить:

        • форму Ф1;
          • ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного

            Эти документы оформляются государственными ветеринарными врачами и инспекторами Госпродпотребслужбы и, как правило, занимают всего несколько часов.

            ## Подорожі з тваринами: правила та вимоги під час війни В умовах воєнного стану питання безпечного переміщення з домашніми улюбленцями набуває особливої актуальності. Як подбати про тварину під час евакуації та які документи необхідні для перетину кордону? **Транспортування тварин в Україні** В Україні діють загальні правила транспортування тварин, які, втім, можуть бути адаптовані до умов воєнного стану. Основні моменти: * **Транспорт:** Для перевезення тварин використовуйте переноски, клітки або інші спеціальні контейнери. Важливо, щоб тварині було комфортно та безпечно. * **Документи:** Майте при собі ветеринарний паспорт тварини з актуальними щепленнями, особливо проти сказу. * **Правила перевізника:** Уточнюйте правила перевезення тварин у конкретного перевізника (залізниця, автобус, авіакомпанія). Вони можуть відрізнятися. * **Вакцинація:** Подбайте про наявність актуальних вакцинацій, особливо проти сказу. * **Ідентифікація:** Тварина повинна мати чітку ідентифікацію (нашийник з биркою, мікрочіп). **Перетин кордону з тваринами** Умови перетину кордону з тваринами можуть змінюватися в залежності від країни призначення. Загалом, необхідно мати: * **Ветеринарний паспорт:** Міжнародного зразка з інформацією про вакцинації, дегельмінтизацію та обробку від ектопаразитів. * **Мікрочіп:** Тварина повинна бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа. * **Тест на титр антитіл до сказу:** (у деяких випадках) Проводиться заздалегідь у акредитованій лабораторії. * **Ветеринарне свідоцтво:** Форма №1 (актуальна протягом 72 годин). Отримати у державній ветеринарній клініці. * **Дозвіл на ввезення:** (у деяких випадках) Уточнюйте вимоги країни призначення. **Спрощені правила перетину кордону** В умовах війни багато країн спростили правила ввезення тварин з України. Проте, рекомендується: * Заздалегідь зв'язатися з ветеринарною службою країни, куди ви плануєте евакуюватися. * Уточнити актуальні вимоги та можливі спрощення. * Бути готовим до проходження карантину (у деяких випадках). **Рекомендації для власників тварин** * **Запас кормів та ліків:** Забезпечте достатній запас корму, води та необхідних ліків для тварини на час подорожі. * **Заспокійливі засоби:** (за потреби) Проконсультуйтеся з ветеринаром щодо використання заспокійливих засобів для тварини під час переїзду. * **Психологічний комфорт:** Намагайтеся створити для тварини максимально комфортні умови під час подорожі. Візьміть з собою улюблені іграшки або лежанку. * **Інформація:** Слідкуйте за оновленнями правил перетину кордону та транспортування тварин. **Корисні ресурси** * Державна прикордонна служба України * Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) * Ветеринарні служби країн ЄС **Пам'ятайте:** Ваша відповідальність – забезпечити безпеку та комфорт вашого улюбленця під час евакуації. Заздалегідь плануйте подорож та збирайте необхідні документи. 27.05.25, 16:25 • 2770 просмотров

            Обращаю внимание: если вы пропустите срок ревакцинации хоть на один день - придется снова через месяц после прививки против бешенства сдавать кровь на исследование титра антител и ждать 3 месяца до выезда

            - подчеркнул заместитель Председателя Госпродпотребслужбы, Главный государственный ветеринарный инспектор Владимир Кустуров.

            Для удобства в Госпродпотребслужбе разработали чек-лист для путешествия с домашним любимцем за границу с контактными данными учреждений, где можно оформить необходимые процедуры.

            Кабмин внес изменения в правила транспортировки животных автомобильным транспортом07.07.25, 16:43 • 1310 просмотров

            Лилия Набока

            Лилия Набока

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