Мандри з тваринами: як підготувати улюбленця до подорожі за кордон
Київ • УНН
Держпродспоживслужба надала рекомендації щодо підготовки тварин до подорожей за кордон, наголошуючи на важливості завчасного оформлення щеплень та документів. Для в'їзду до ЄС потрібен титр антитіл до сказу, що вимагає чіпування, вакцинації та 3-місячного очікування після забору крові.
Якщо плануєте подорож за кордон разом із чотирилапим другом, готуватися треба заздалегідь. Подбайте про щеплення й документи наперед, щоб потім не чекати місяцями. Про лайфхаки у підготовці вихованця розповіли у Держпродспоживслужбі, передає УНН.
Деталі
Для перетину кордону з твариною до країн ЄС найбільше часу займає оформлення результату лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу (титр антитіл).
Щоб його отримати, необхідно:
- Зробити тварині чипування та щеплення проти сказу – ці відомості повинні бути зазначені у офіційному ветпаспорті тварини.
- Через 30 днів після вакцинації — здати аналіз крові для визначення титру антитіл.-
- Після забору крові потрібно витримати ще 3 місяці очікування, перш ніж тварину можна буде ввозити до країн Євросоюзу.
Загальний мінімальний термін підготовки до виїзду - приблизно 4 місяці, щоб відповідати вимогам Є. Тому навіть якщо подорож ще не на часі - зробіть щеплення від сказу вже зараз і через місяць здайте кров на дослідження.
Далі необхідно щорічно підтримувати імунітет тварини. Зокрема, один раз на рік вакцинувати тварину проти сказу, і титр залишатиметься чинним. Якщо не пропускати ревакцинацію - повторне дослідження титру антитіл не потрібне.
Вже безпосередньо перед виїздом (за 72 години) треба оформити:
- форму Ф1;
- ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини
Ці документи оформлюються державними ветеринарними лікарями та інспекторами Держпродспоживслужби й, зазвичай, займають лише кілька годин.
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Звертаю увагу: якщо ви пропустите термін ревакцинації хоч на один день - доведеться знову через місяць після щеплення проти сказу здавати кров на дослідження титру антитіл та чекати 3 місяці до виїзду
Для зручності у Держпродспоживслужбі розробили чек-лист для подорожі з домашнім улюбленцем за кордон з контактними даними установ, де можливо оформити необхідні процедури.
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