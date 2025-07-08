Мандри з тваринами: як підготувати улюбленця до подорожі за кордон

Якщо плануєте подорож за кордон разом із чотирилапим другом, готуватися треба заздалегідь. Подбайте про щеплення й документи наперед, щоб потім не чекати місяцями. Про лайфхаки у підготовці вихованця розповіли у Держпродспоживслужбі, передає УНН.

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Для перетину кордону з твариною до країн ЄС найбільше часу займає оформлення результату лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до вірусу сказу (титр антитіл).

Щоб його отримати, необхідно:

Зробити тварині чипування та щеплення проти сказу – ці відомості повинні бути зазначені у офіційному ветпаспорті тварини. Через 30 днів після вакцинації — здати аналіз крові для визначення титру антитіл.- Після забору крові потрібно витримати ще 3 місяці очікування, перш ніж тварину можна буде ввозити до країн Євросоюзу.

Загальний мінімальний термін підготовки до виїзду - приблизно 4 місяці, щоб відповідати вимогам Є. Тому навіть якщо подорож ще не на часі - зробіть щеплення від сказу вже зараз і через місяць здайте кров на дослідження. - радять у Держпродспоживслужбі.

Далі необхідно щорічно підтримувати імунітет тварини. Зокрема, один раз на рік вакцинувати тварину проти сказу, і титр залишатиметься чинним. Якщо не пропускати ревакцинацію - повторне дослідження титру антитіл не потрібне.

Вже безпосередньо перед виїздом (за 72 години) треба оформити:

форму Ф1;

ветеринарний сертифікат про стан здоров’я тварини

Ці документи оформлюються державними ветеринарними лікарями та інспекторами Держпродспоживслужби й, зазвичай, займають лише кілька годин.

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Звертаю увагу: якщо ви пропустите термін ревакцинації хоч на один день - доведеться знову через місяць після щеплення проти сказу здавати кров на дослідження титру антитіл та чекати 3 місяці до виїзду - наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби, Головний державний ветеринарний інспектор Володимир Кустуров.

Для зручності у Держпродспоживслужбі розробили чек-лист для подорожі з домашнім улюбленцем за кордон з контактними даними установ, де можливо оформити необхідні процедури.

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