Ще плюс 1150 окупантів і 23 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генеральний штаб України уточнив втрати росії з початку вторгнення 24 лютого: понад 413 760 військовослужбовців загинуло, 6 593 танки знищено, а також сотні одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 413 760 осіб, 6 593 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 413 760 (+1150) осіб
- танків ‒6 593 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,
- артилерійських систем – 10070 (+41) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
- літаків – 342 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)
Доповнення
На передовій особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках, ворог намагається захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі, Красногорівку, тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного.