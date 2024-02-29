Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 413 760 человек, 6 593 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 413 760 (+1150) человек

танков -6 593 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 12552 (+44) ед,

артиллерийских систем - 10070 (+41) ед,

РСЗО - 1000 (+0) ед,

средства ППО - 690 (+2) ед,

самолетов - 342 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15),

крылатые ракеты - 1912 (+0),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40) ед,

специальная техника - 1601 (+7)

Дополнение

На передовой особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях, враг пытается захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердичи, Красногоровку, продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Роботино.