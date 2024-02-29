Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генеральный штаб Украины уточнил потери россии с начала вторжения 24 февраля: более 413 760 военнослужащих погибло, 6 593 танка уничтожено, а также сотни единиц другой военной техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 413 760 человек, 6 593 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 413 760 (+1150) человек
- танков -6 593 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 12552 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 10070 (+41) ед,
- РСЗО - 1000 (+0) ед,
- средства ППО - 690 (+2) ед,
- самолетов - 342 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15),
- крылатые ракеты - 1912 (+0),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40) ед,
- специальная техника - 1601 (+7)
Дополнение
На передовой особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях, враг пытается захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердичи, Красногоровку, продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Роботино.
Еще плюс 1150 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Генеральный штаб Украины уточнил потери россии с начала вторжения 24 февраля: более 413 760 военнослужащих погибло, 6 593 танка уничтожено, а также сотни единиц другой военной техники.
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