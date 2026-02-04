Шабунін обливає брудом на всю країну, а коли справа доходить до суду, каже, що це суто його припущення, - головред "Бабеля".

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін бездоказово публічно обвинувачує людей, а потім в судах доводить, що його слова – лише припущення без фактів. Про це написала головна редакторка видання "Бабель" Катерина Коберник, відповідаючи на вимогу виконавчої директорки ЦПК Дарʼї Каленюк вибачитися перед організацією та Шабуніним.

"Було би непогано, щоб Віталій Шабунін перестав публічно поливати людей брудом, називати їх злочинцями і звинувачувати в кримінальних злочинах, а потім в судах максимально не публічно доводити, що за його словами не було жодних фактів, вони не містили жодних фактичних відомостей, тверджень чи звинувачень", – заявила вона.

Головред "Бабеля" висловила впевненість, що було б добре, якби Шабунін всі ці застереження вказував в своїх дописах і ефірах перед кожною заявою, тоді б ставлення аудиторії до його слів суттєво змінилось би. Разом з тим, вона запропонувала представникам ЦПК самим навчитися вибачатися.

"Якщо ви навчитесь вибачатись у будь якій послідовності — це вже буде непогано. Спробуйте, чимало людей чекають ваших вибачень за публічні обвинувачення, які не містили "жодних фактичних відомостей", – підсумувала Коберник.

Як повідомлялося, 2 лютого Верховний Суд визнав заяви ЦПК та Шабуніна щодо ексзаступника голови НАБУ Гізо Углави оціночними судженнями. Раніше, понад 2 роки тому, ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо фіктивної служби голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у лавах ЗСУ, на якій він роками рахувався, не покидаючи Києва. За час фіктивної служби лише в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав майже 1 млн грн за нібито виконання бойових завдань.