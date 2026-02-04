Шабунін обливає брудом на всю країну, а коли справа доходить до суду, каже, що це суто його припущення, - головред "Бабеля".

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 7556 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 12126 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 8084 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 12887 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 27962 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 45400 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 37051 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36396 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33562 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21194 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
68%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 11200 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 12210 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 24471 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 12237 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 29566 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 7414 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 45386 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 47042 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 85777 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 94249 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 20266 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 20378 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 23413 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 30218 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 40503 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Шабунін обливає брудом на всю країну, а коли справа доходить до суду, каже, що це суто його припущення - головред "Бабеля"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Шабунін обливає брудом на всю країну, а коли справа доходить до суду, каже, що це суто його припущення, - головред "Бабеля".

Шабунін обливає брудом на всю країну, а коли справа доходить до суду, каже, що це суто його припущення - головред "Бабеля"

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін бездоказово публічно обвинувачує людей, а потім в судах доводить, що його слова – лише припущення без фактів. Про це написала головна редакторка видання "Бабель" Катерина Коберник, відповідаючи на вимогу виконавчої директорки ЦПК Дарʼї Каленюк вибачитися перед організацією та Шабуніним. 

"Було би непогано, щоб Віталій Шабунін перестав публічно поливати людей брудом, називати їх злочинцями і звинувачувати в кримінальних злочинах, а потім в судах максимально не публічно доводити, що за його словами не було жодних фактів, вони не містили жодних фактичних відомостей, тверджень чи звинувачень", – заявила вона.

Головред "Бабеля" висловила впевненість, що було б добре, якби Шабунін всі ці застереження вказував в своїх дописах і ефірах перед кожною заявою, тоді б ставлення аудиторії до його слів суттєво змінилось би. Разом з тим, вона запропонувала представникам ЦПК самим навчитися вибачатися

"Якщо ви навчитесь вибачатись у будь якій послідовності — це вже буде непогано. Спробуйте, чимало людей чекають ваших вибачень за публічні обвинувачення, які не містили "жодних фактичних відомостей", – підсумувала Коберник. 

Як повідомлялося, 2 лютого Верховний Суд визнав заяви ЦПК та Шабуніна щодо ексзаступника голови НАБУ Гізо Углави оціночними судженнями. Раніше, понад 2 роки тому, ДБР зареєструвало кримінальне провадження щодо фіктивної служби голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у лавах ЗСУ, на якій він роками рахувався, не покидаючи Києва. За час фіктивної служби лише в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав майже 1 млн грн за нібито виконання бойових завдань.

Лілія Подоляк

Суспільство
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Національне антикорупційне бюро України
Збройні сили України
Київ