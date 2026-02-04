Шабунин поливает грязью на всю страну, а когда дело доходит до суда, говорит, что это чисто его предположение, – главред «Бабеля».

$43.190.22
10:29 • 7542 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 12112 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 8060 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 12874 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 27951 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 45391 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 37045 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36395 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33561 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21194 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 11200 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 12210 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 24471 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 12237 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 29566 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 7390 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 45374 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 47029 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 85761 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 94232 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кир Стармер
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Великобритания
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 20261 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 20372 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 23409 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 30214 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 40500 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Шабунин поливает грязью на всю страну, а когда дело доходит до суда, говорит, что это чисто его предположение - главред "Бабеля"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Шабунин поливает грязью на всю страну, а когда дело доходит до суда, говорит, что это чисто его предположение, – главред «Бабеля».

Шабунин поливает грязью на всю страну, а когда дело доходит до суда, говорит, что это чисто его предположение - главред "Бабеля"

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин беспоказательно публично обвиняет людей, а затем в судах доказывает, что его слова – лишь предположение без фактов. Об этом написала главный редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник, отвечая на требование исполнительного директора ЦПК Дарьи Каленюк извиниться перед организацией и Шабуниным. 

"Было бы неплохо, чтобы Виталий Шабунин перестал публично поливать людей грязью, называть их преступниками и обвинять в уголовных преступлениях, а затем в судах максимально не публично доказывать, что за его словами не было никаких фактов, они не содержали никаких фактических сведений, утверждений или обвинений", – заявила она. 

Главред "Бабеля" выразила уверенность, что было бы хорошо, если бы Шабунин все эти оговорки указывал в своих постах и эфирах перед каждым заявлением, тогда отношение аудитории к его словам существенно изменилось бы. Вместе с тем, она предложила представителям ЦПК самим научиться извиняться. 

"Если вы научитесь извиняться в любой последовательности — это уже будет неплохо. Попробуйте, многие люди ждут ваших извинений за публичные обвинения, которые не содержали "никаких фактических сведений", — подытожила Коберник.

 

Как сообщалось, 2 февраля Верховный Суд признал заявления ЦПК и Шабунина в отношении экс-заместителя председателя НАБУ Гизо Углавы оценочными суждениями. Ранее, более 2 лет назад, ГБР зарегистрировало уголовное производство по фиктивной службе главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в рядах ВСУ, на которой он годами числился, не покидая Киев. За время фиктивной службы только в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил почти 1 млн грн за якобы выполнение боевых задач.

Лилия Подоляк

Общество
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Вооруженные силы Украины
Киев