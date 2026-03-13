$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 11182 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 27659 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29737 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 38420 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 23498 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 19044 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15929 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22906 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39857 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49796 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сенат США не зміг погодити фінансування перевірок безпеки в аеропортах

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Через суперечки республіканців і демократів TSA втрачає персонал і закриває пункти контролю. У великих аеропортах США вже виникли черги понад дві години.

Сенат США не зміг погодити фінансування перевірок безпеки в аеропортах
Фото: Reuters

Сенат США не зміг домовитися щодо фінансування Адміністрації транспортної безпеки (TSA), що посилило політичне протистояння між республіканцями та демократами. Через відсутність необхідних голосів сенатори не змогли просунути жоден із запропонованих законопроєктів, після чого засідання оголосили перерваним до понеділка. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Республіканці пропонували пакетне фінансування всього Міністерства внутрішньої безпеки, тоді як демократи виступали за окреме фінансування TSA. Обидві ініціативи були заблоковані, а сторони взаємно звинуватили одна одну у зриві домовленостей.

Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані04.03.26, 23:59 • 12054 перегляди

Через нестачу фінансування та персоналу в деяких аеропортах США вже виникають значні черги на перевірку безпеки. Авіакомпанії попереджають, що ситуація може погіршитися напередодні сезону весняних подорожей.

За даними TSA, понад 300 співробітників уже залишили роботу з початку фінансової кризи. В окремих аеропортах, зокрема у Філадельфії, довелося закривати пункти контролю, а в Х’юстоні та Новому Орлеані час очікування на перевірку перевищував дві години.

Очікується, що протягом весняного періоду подорожей у США авіакомпанії перевезуть близько 171 млн пасажирів, що на 4% більше, ніж торік.

Демократи США вимагають розслідування через послаблення нафтових санкцій проти рф адміністрацією Трампа12.03.26, 05:23 • 5948 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Державний бюджет
Міністерство національної безпеки США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Reuters
Сполучені Штати Америки