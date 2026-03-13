Сенат США не зміг погодити фінансування перевірок безпеки в аеропортах

Фото: Reuters

Сенат США не зміг домовитися щодо фінансування Адміністрації транспортної безпеки (TSA), що посилило політичне протистояння між республіканцями та демократами. Через відсутність необхідних голосів сенатори не змогли просунути жоден із запропонованих законопроєктів, після чого засідання оголосили перерваним до понеділка. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Республіканці пропонували пакетне фінансування всього Міністерства внутрішньої безпеки, тоді як демократи виступали за окреме фінансування TSA. Обидві ініціативи були заблоковані, а сторони взаємно звинуватили одна одну у зриві домовленостей.

Через нестачу фінансування та персоналу в деяких аеропортах США вже виникають значні черги на перевірку безпеки. Авіакомпанії попереджають, що ситуація може погіршитися напередодні сезону весняних подорожей.

За даними TSA, понад 300 співробітників уже залишили роботу з початку фінансової кризи. В окремих аеропортах, зокрема у Філадельфії, довелося закривати пункти контролю, а в Х’юстоні та Новому Орлеані час очікування на перевірку перевищував дві години.

Очікується, що протягом весняного періоду подорожей у США авіакомпанії перевезуть близько 171 млн пасажирів, що на 4% більше, ніж торік.

