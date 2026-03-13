Сенат США не смог согласовать финансирование проверок безопасности в аэропортах

Фото: Reuters

Сенат США не смог договориться о финансировании Администрации транспортной безопасности (TSA), что усилило политическое противостояние между республиканцами и демократами. Из-за отсутствия необходимых голосов сенаторы не смогли продвинуть ни один из предложенных законопроектов, после чего заседание было объявлено прерванным до понедельника. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Республиканцы предлагали пакетное финансирование всего Министерства внутренней безопасности, тогда как демократы выступали за отдельное финансирование TSA. Обе инициативы были заблокированы, а стороны взаимно обвинили друг друга в срыве договоренностей.

Из-за нехватки финансирования и персонала в некоторых аэропортах США уже возникают значительные очереди на проверку безопасности. Авиакомпании предупреждают, что ситуация может ухудшиться в преддверии сезона весенних путешествий.

По данным TSA, более 300 сотрудников уже покинули работу с начала финансового кризиса. В отдельных аэропортах, в частности в Филадельфии, пришлось закрывать пункты контроля, а в Хьюстоне и Новом Орлеане время ожидания на проверку превышало два часа.

Ожидается, что в течение весеннего периода путешествий в США авиакомпании перевезут около 171 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в прошлом году.

