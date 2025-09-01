СБУ викрила агентів рф, що готували ракетні удари по Києву та Одесі

Служба безпеки України затримала двох агентів російської розвідки, що коригували ворожі повітряні атаки по Україні і готували нову серію ракетно-дронових атак по Києву і Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Як встановило слідство, агенти діяли порізно, однак мали спільного куратора – його особу виявили кіберфахівці СБУ. У Києві затримали 31-річного жителя окупованого Мелітополя Запорізької області, а в Одесі викрили колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російськими спецслужбами.

Перший затриманий мав передавати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони і відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

Друга затримана передавала росіянам в обмін на гроші координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Національної гвардії на території Одеси. Однак обіцяну винагороду вона так і не отримала.

Обидвом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

