СБУ викрила агентів рф, що готували ракетні удари по Києву та Одесі

08:38 • 680 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 7728 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 16940 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 18992 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 20183 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 22543 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20796 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52286 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89475 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99824 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 37532 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 37441 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 24159 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 21829 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 14401 перегляди
Публікації
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 7732 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 16943 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 18996 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 20188 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 118460 перегляди
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Крим
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 118095 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 250156 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 272856 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 269508 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 248944 перегляди
Фейкові новини
Мі-8
ChatGPT
С-300
Хвасонг-18

СБУ викрила агентів рф, що готували ракетні удари по Києву та Одесі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

СБУ затримала двох агентів російської розвідки, які коригували повітряні атаки та готували нові удари по Києву та Одесі. Один з них відстежував скупчення людей біля рекрутингових центрів, інша передавала координати підрозділів морської охорони.

СБУ викрила агентів рф, що готували ракетні удари по Києву та Одесі

Служба безпеки України затримала двох агентів російської розвідки, що коригували ворожі повітряні атаки по Україні і готували нову серію ракетно-дронових атак по Києву і Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Як встановило слідство, агенти діяли порізно, однак мали спільного куратора – його особу виявили кіберфахівці СБУ. У Києві затримали 31-річного жителя окупованого Мелітополя Запорізької області, а в Одесі викрили колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російськими спецслужбами.

Перший затриманий мав передавати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони і відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

Друга затримана передавала росіянам в обмін на гроші координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Національної гвардії на території Одеси. Однак обіцяну винагороду вона так і не отримала.

Обидвом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканку Святогірська Донецької області, яка працювала на російські спецслужби. Вона збирала дані про підрозділи Сил оборони в регіоні і передавала їх бойовику спецпідрозділу "БАРС-16".

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Державний кордон України
Донецька область
Запорізька область
Служба безпеки України
Україна
Одеса
Київ