08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
СБУ разоблачила агентов рф, готовивших ракетные удары по Киеву и Одессе

Киев • УНН

 • 54 просмотра

СБУ задержала двух агентов российской разведки, которые корректировали воздушные атаки и готовили новые удары по Киеву и Одессе. Один из них отслеживал скопления людей возле рекрутинговых центров, другая передавала координаты подразделений морской охраны.

СБУ разоблачила агентов рф, готовивших ракетные удары по Киеву и Одессе

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской разведки, которые корректировали вражеские воздушные атаки по Украине и готовили новую серию ракетно-дроновых атак по Киеву и Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Как установило следствие, агенты действовали порознь, однако имели общего куратора – его личность выявили киберспециалисты СБУ. В Киеве задержали 31-летнего жителя оккупированного Мелитополя Запорожской области, а в Одессе разоблачили бывшую военную, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Первый задержанный должен был передавать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны и отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле рекрутинговых центров Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

Вторая задержанная передавала россиянам в обмен на деньги координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Национальной гвардии на территории Одессы. Однако обещанное вознаграждение она так и не получила.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жительницу Святогорска Донецкой области, которая работала на российские спецслужбы. Она собирала данные о подразделениях Сил обороны в регионе и передавала их боевику спецподразделения "БАРС-16".

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Донецкая область
Запорожская область
Служба безопасности Украины
Украина
Одесса
Киев