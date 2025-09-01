СБУ разоблачила агентов рф, готовивших ракетные удары по Киеву и Одессе

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской разведки, которые корректировали вражеские воздушные атаки по Украине и готовили новую серию ракетно-дроновых атак по Киеву и Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Как установило следствие, агенты действовали порознь, однако имели общего куратора – его личность выявили киберспециалисты СБУ. В Киеве задержали 31-летнего жителя оккупированного Мелитополя Запорожской области, а в Одессе разоблачили бывшую военную, которая после увольнения со службы пошла на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Первый задержанный должен был передавать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны и отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей возле рекрутинговых центров Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

Вторая задержанная передавала россиянам в обмен на деньги координаты базирования подразделений морской охраны, пограничников и Национальной гвардии на территории Одессы. Однако обещанное вознаграждение она так и не получила.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жительницу Святогорска Донецкой области, которая работала на российские спецслужбы. Она собирала данные о подразделениях Сил обороны в регионе и передавала их боевику спецподразделения "БАРС-16".