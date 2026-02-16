СБУ попереджає про активізацію вербування українців російськими спецслужбами "під чужим прапором"

Служба безпеки України заявляє про зростання активності російських спецслужб, спрямованої на вербування громадян України. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними СБУ, ворог масово застосовує так звані операції "під чужим прапором", коли представники рф видають себе за українських правоохоронців і намагаються втягнути людей у диверсійну діяльність.

Російські спецслужби телефонують або пишуть українцям, представляючись співробітниками Служби безпеки України, ГУР, НАБУ, Національної поліції та інших органів. Паралельно для збору персональних даних використовуються соціальні мережі та сервіси онлайн-знайомств.

За інформацією відомства, однією з поширених схем є надсилання фейкових "повісток" або повідомлень про нібито відкриті кримінальні провадження. Після цього з громадянами контактують телефоном і пропонують "допомогу" у закритті вигаданих справ. В обмін на це людям висувають вимоги виконувати поставлені завдання.

Окремий напрям вербування здійснюється через онлайн-знайомства. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові акаунти, найчастіше від імені жінок, встановлюють контакт з українськими чоловіками та отримують їхні персональні дані. Згодом з людиною зв’язується куратор, який видає себе за співробітника СБУ та звинувачує у співпраці з рф, використовуючи сам факт спілкування з фейковим акаунтом як привід для шантажу - йдеться у повідомленні.

Завербованих громадян змушують до незаконних дій, зокрема стеження за людьми або транспортом, перенесення пакунків, закупівлі хімічних речовин, виготовлення саморобних вибухових пристроїв, підпалів автівок Сил оборони чи адміністративних будівель, а також підготовки диверсій і терактів.

У Службі безпеки наголошують, що СБУ діє виключно в межах чинного законодавства і ніколи не ставить громадянам сумнівних або протиправних завдань. Українців закликають дотримуватися інформаційної гігієни та з обережністю ставитися до будь-яких контактів з невідомими особами.

У разі отримання підозрілих пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом громадян просять негайно повідомляти СБУ через чат-бот "Спали" ФСБшника", за телефоном 0 800 501 482 або електронною поштою [email protected].

Нагадаємо

Росіяни намагаються обходити блокування терміналів Starlink, вербуючи українців для їх реєстрації. Це створює ризики для національної безпеки, оскільки відновлює систему управління військами рф.