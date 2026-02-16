СБУ предупреждает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами "под чужим флагом"

Служба безопасности Украины заявляет о росте активности российских спецслужб, направленной на вербовку граждан Украины. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, враг массово применяет так называемые операции "под чужим флагом", когда представители РФ выдают себя за украинских правоохранителей и пытаются втянуть людей в диверсионную деятельность.

Российские спецслужбы звонят или пишут украинцам, представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, ГУР, НАБУ, Национальной полиции и других органов. Параллельно для сбора персональных данных используются социальные сети и сервисы онлайн-знакомств.

По информации ведомства, одной из распространенных схем является отправка фейковых "повесток" или сообщений о якобы открытых уголовных производствах. После этого с гражданами контактируют по телефону и предлагают "помощь" в закрытии вымышленных дел. В обмен на это людям выдвигают требования выполнять поставленные задачи.

Отдельное направление вербовки осуществляется через онлайн-знакомства. Представители вражеских спецслужб создают фейковые аккаунты, чаще всего от имени женщин, устанавливают контакт с украинскими мужчинами и получают их персональные данные. Впоследствии с человеком связывается куратор, который выдает себя за сотрудника СБУ и обвиняет в сотрудничестве с РФ, используя сам факт общения с фейковым аккаунтом как повод для шантажа - говорится в сообщении.

Завербованных граждан принуждают к незаконным действиям, в частности слежке за людьми или транспортом, переносу пакетов, закупке химических веществ, изготовлению самодельных взрывных устройств, поджогам автомобилей Сил обороны или административных зданий, а также подготовке диверсий и терактов.

В Службе безопасности подчеркивают, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства и никогда не ставит гражданам сомнительных или противоправных задач. Украинцев призывают соблюдать информационную гигиену и с осторожностью относиться к любым контактам с неизвестными лицами.

В случае получения подозрительных предложений по поджогам, переносу неизвестных предметов, слежке за людьми или транспортом граждан просят немедленно сообщать СБУ через чат-бот "Сожги ФСБшника", по телефону 0 800 501 482 или по электронной почте [email protected].

Напомним

Россияне пытаются обходить блокировку терминалов Starlink, вербуя украинцев для их регистрации. Это создает риски для национальной безопасности, поскольку восстанавливает систему управления войсками РФ.