СБУ предупреждает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами "под чужим флагом"

Эксклюзив
11:42 • 2582 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 6934 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 14988 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 24389 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 30953 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 59518 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 47625 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38145 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 35158 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74475 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Популярные новости
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ16 февраля, 05:24 • 6288 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16 февраля, 05:36 • 8414 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 13281 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 10443 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo08:28 • 5644 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 112594 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 171614 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 100066 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 18535 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 23110 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 31379 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 29736 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 32440 просмотра
СБУ предупреждает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами "под чужим флагом"

Киев • УНН

 • 160 просмотра

СБУ сообщает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами, выдающими себя за украинских правоохранителей. Они используют фейковые повестки и онлайн-знакомства для шантажа и принуждения к диверсионной деятельности.

СБУ предупреждает об активизации вербовки украинцев российскими спецслужбами "под чужим флагом"

Служба безопасности Украины заявляет о росте активности российских спецслужб, направленной на вербовку граждан Украины. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, враг массово применяет так называемые операции "под чужим флагом", когда представители РФ выдают себя за украинских правоохранителей и пытаются втянуть людей в диверсионную деятельность.

Российские спецслужбы звонят или пишут украинцам, представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, ГУР, НАБУ, Национальной полиции и других органов. Параллельно для сбора персональных данных используются социальные сети и сервисы онлайн-знакомств.

По информации ведомства, одной из распространенных схем является отправка фейковых "повесток" или сообщений о якобы открытых уголовных производствах. После этого с гражданами контактируют по телефону и предлагают "помощь" в закрытии вымышленных дел. В обмен на это людям выдвигают требования выполнять поставленные задачи.

Отдельное направление вербовки осуществляется через онлайн-знакомства. Представители вражеских спецслужб создают фейковые аккаунты, чаще всего от имени женщин, устанавливают контакт с украинскими мужчинами и получают их персональные данные. Впоследствии с человеком связывается куратор, который выдает себя за сотрудника СБУ и обвиняет в сотрудничестве с РФ, используя сам факт общения с фейковым аккаунтом как повод для шантажа

- говорится в сообщении.

Завербованных граждан принуждают к незаконным действиям, в частности слежке за людьми или транспортом, переносу пакетов, закупке химических веществ, изготовлению самодельных взрывных устройств, поджогам автомобилей Сил обороны или административных зданий, а также подготовке диверсий и терактов.

В Службе безопасности подчеркивают, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства и никогда не ставит гражданам сомнительных или противоправных задач. Украинцев призывают соблюдать информационную гигиену и с осторожностью относиться к любым контактам с неизвестными лицами.

В случае получения подозрительных предложений по поджогам, переносу неизвестных предметов, слежке за людьми или транспортом граждан просят немедленно сообщать СБУ через чат-бот "Сожги ФСБшника", по телефону 0 800 501 482 или по электронной почте [email protected].

Напомним

Россияне пытаются обходить блокировку терминалов Starlink, вербуя украинцев для их регистрации. Это создает риски для национальной безопасности, поскольку восстанавливает систему управления войсками РФ.

Андрей Тимощенков

